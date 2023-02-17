https://sputnikarabic.ae/20230217/الرئيس-التونسي-هل-تم-حجب-صحيفة-واحدة-أو-منع-برنامج-أو-ملاحقة-صحفي-1073663109.html

الرئيس التونسي: هل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج أو ملاحقة صحفي؟

الرئيس التونسي: هل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج أو ملاحقة صحفي؟

نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعرض الصحافة في بلاده لقمع في عهده، مؤكدا أن ما يتردد هو ‏‏"أكاذيب وأراجيف يعرفها التونسيون".‏ 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T15:20+0000

2023-02-17T15:20+0000

2023-02-17T15:20+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg

وقال خلال اجتماعه أمس الخميس، مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن: "من يتباكى على حرية التعبير يتحدث كل يوم في القنوات الإذاعية والتلفزية ووسائل التواصل الاجتماعي بكل الطرق"، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.وتابع "يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة، أو تم منع برنامج، أو ملاحقة صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟.. للأسف أكاذيب وأراجيف يعرفها الشعب الذي يعلم تقريبا كل شيء وستأتي الحقيقة".وأضاف الرئيس التونسي، أن "تونس، وبجانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تشهد مفارقة غريبة، تتمثل في أن من يدّعي تهديده بالاغتيال، ويكرر ذلك على مسامع الجميع، هو تحت حماية الأمن".تأتي تصريحات قيس سعيد بعد قيام عدد من الصحفيين التونسيين بتنظيم، أمس الخميس، "يوم غضب" صحفي دعت إليه النقابة التونسية للصحفيين بساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، من أجل "التنديد بتردي حرية التعبير والإعلام، والسعي إلى تكميم الأفواه".ورفض المحتجون ما وصفوه بـ"السياسات الممنهجة لتركيع الإعلام التونسي"، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.وفي الإطار، قالت الناشطة الحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، أمس الخميس أن "ما يعيشه قطاع الصحافة حاليا هو أمر غير مسبوق، على غرار إيقاف المدير العام لإذاعة "موزاييك"، الصحفي، نور الدين بوطار، والتحقيق معه حول الخطّ التحريري للإذاعة"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.ولفتت حميدة، على هامش مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بساحة القصبة، في إطار يوم "الغضب الصحفي"، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اعتداءات على الصحفيين.

https://sputnikarabic.ae/20230207/نقابة-الصحفيين-التونسية-تنظم-يوم-غضب-للتصدي-لمخططات-تصفية-الإعلام-1073222425.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار