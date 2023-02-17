https://sputnikarabic.ae/20230217/الرياض-اتفاق-أوبك-ساري-المفعول-حتى-نهاية-عام-2023-رغم-ارتفاع-الطلب-على-النفط--1073632903.html
الرياض: اتفاق أوبك+ ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 رغم ارتفاع الطلب على النفط
الرياض: اتفاق أوبك+ ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 رغم ارتفاع الطلب على النفط
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، يوم الخميس إن اتفاق تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها، "أوبك+" لخفض إنتاج النفط سيظل ساري... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T01:51+0000
2023-02-17T01:51+0000
2023-02-17T01:51+0000
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
أوبك
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الدوحة - سبوتنيك. وقال الوزير لقناة "الشرق للأخبار" التلفزيونية السعودية: "سيظل اتفاق أوبك+ الحالي لخفض إنتاج النفط ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 لأننا لا نستطيع زيادة الإنتاج فقط على أساس الإشارات الأولية لارتفاع الطلب".وأضاف الوزير أنه "لا يستطيع التنبؤ بالطلب في السوق ولن يؤمن بزيادة الطلب إلا عندما يراه حقا".وكرر الوزير التأكيد على أن قرارات أوبك+ "يتم اتخاذها بشكل مشترك ولكن ليس من قبل المملكة العربية السعودية وحدها".وفي مايو 2020، خفضت أوبك+ إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن وباء كوفيد-19. في أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ بالإجماع على إخراج مليوني برميل من النفط يوميا من السوق، بدءا من نوفمبر، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. لم يوص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+، الذي عقد في أوائل فبراير عن طريق التداول عن بعد، بتعديل المعايير الحالية لاتفاق الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20220822/وزير-الطاقة-السعودي-أوبك-بلس-يمكنها-خفض-الإنتاج-في-أي-وقت-1066743502.html
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أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أوبك
أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أوبك
الرياض: اتفاق أوبك+ ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 رغم ارتفاع الطلب على النفط
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قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، يوم الخميس إن اتفاق تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها، "أوبك+" لخفض إنتاج النفط سيظل ساري المفعول حتى نهاية العام على الرغم من علامات زيادة الطلب على النفط.
الدوحة - سبوتنيك
. وقال الوزير لقناة "الشرق للأخبار" التلفزيونية السعودية: "سيظل اتفاق أوبك+ الحالي لخفض إنتاج النفط ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 لأننا لا نستطيع زيادة الإنتاج فقط على أساس الإشارات الأولية لارتفاع الطلب".
وأضاف الوزير أنه "لا يستطيع التنبؤ بالطلب في السوق ولن يؤمن بزيادة الطلب إلا عندما يراه حقا".
وكرر الوزير التأكيد على أن قرارات أوبك+ "يتم اتخاذها بشكل مشترك ولكن ليس من قبل المملكة العربية السعودية وحدها".
وفي مايو 2020، خفضت أوبك+ إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا
بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن وباء كوفيد-19. في أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ بالإجماع على إخراج مليوني برميل من النفط يوميا من السوق، بدءا من نوفمبر، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. لم يوص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+، الذي عقد في أوائل فبراير عن طريق التداول عن بعد، بتعديل المعايير الحالية لاتفاق الحلف.