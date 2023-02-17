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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/السفارة-الروسية-تصريحات-نولاند-بشأن-شبه-جزيرة-القرم-تؤكد-تورط-واشنطن-في-الصراع-1073633364.html
السفارة الروسية: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع
السفارة الروسية: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع
أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T03:47+0000
2023-02-17T03:49+0000
روسيا
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أخبار روسيا اليوم
العالم
جمهورية القرم الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن إيغور جيرينكو: "التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في 16 فبراير حول دعم القوات المسلحة الأوكرانية في شن ضربات على شبه جزيرة القرم هي تأكيد واضح لموقف روسيا بشأن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الصراع. واعترف المسؤول بأن الإدارة تحث نظام كييف على مهاجمة بلادنا".وأضاف المتحدث: "الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة...فقد تشرف الولايات المتحدة على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية...".وأضاف المتحدث: "أنهم يختارون الهدف معا (بالتنسيق بين كييف وواشنطن)، وهذا ما يعترف به خبراء أمريكيون بشكل صريح".ولفت المتحدث إلى أن، "تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، بمثابة التحريض على "مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك".هذا وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، دعم الولايات المتحدة الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.وقالت الدبلوماسية: "هذه أهداف مشروعة، أوكرانيا تهاجمها ونحن ندعمها" في إشارة إلى المنشآت العسكرية الروسية في القرم.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230216/واشنطن-جميع-المنشآت-العسكرية-الروسية-في-شبه-جزيرة-القرم-تعتبر-أهدافًا-مشروعة-1073632125.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, جمهورية القرم الروسية
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, جمهورية القرم الروسية

السفارة الروسية: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع

03:47 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 03:49 GMT 17.02.2023)
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew
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أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، يعتبر اعترافا واضحا بتورط واشنطن في الصراع.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن إيغور جيرينكو: "التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في 16 فبراير حول دعم القوات المسلحة الأوكرانية في شن ضربات على شبه جزيرة القرم هي تأكيد واضح لموقف روسيا بشأن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الصراع. واعترف المسؤول بأن الإدارة تحث نظام كييف على مهاجمة بلادنا".
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن: جميع المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم تعتبر أهدافًا مشروعة
أمس, 23:05 GMT
وأضاف المتحدث: "الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة...فقد تشرف الولايات المتحدة على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية...".
وأضاف المتحدث: "أنهم يختارون الهدف معا (بالتنسيق بين كييف وواشنطن)، وهذا ما يعترف به خبراء أمريكيون بشكل صريح".
ولفت المتحدث إلى أن، "تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، بمثابة التحريض على "مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك".
هذا وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، دعم الولايات المتحدة الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.
وقالت الدبلوماسية: "هذه أهداف مشروعة، أوكرانيا تهاجمها ونحن ندعمها" في إشارة إلى المنشآت العسكرية الروسية في القرم.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:22 GMT
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