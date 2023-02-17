https://sputnikarabic.ae/20230217/القدرات-البشرية-والعسكرية-لدولة-مولدوفا-1073664139.html
القدرات البشرية والعسكرية لدولة مولدوفا
القدرات البشرية والعسكرية لدولة مولدوفا
تمتلك مولدوفا قدرات عسكرية صغيرة تجعل جيشها يصنف في المرتبة رقم 143 بين أضخم 145 جيشا في العالم. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T15:55+0000
2023-02-17T15:55+0000
2023-02-17T15:55+0000
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ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لدولة مولدوفا بـ47.6 مليون دولار تقريبا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وأثارت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، قضية "الوضع المحايد" للبلاد، مشيرة إلى أن بلادها تخطط لتعزيز قطاع الدفاع، رغم أن دستورها ينص على بقاء الدولة في وضع الحياد، هو الوضع الذي تؤيد غالبية المواطنين المولدوفيين الحفاظ عليه.
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القدرات البشرية والعسكرية لدولة مولدوفا
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تمتلك مولدوفا قدرات عسكرية صغيرة تجعل جيشها يصنف في المرتبة رقم 143 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لدولة مولدوفا بـ47.6 مليون دولار تقريبا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
وأثارت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، قضية "الوضع المحايد" للبلاد، مشيرة إلى أن بلادها تخطط لتعزيز قطاع الدفاع، رغم أن دستورها ينص على بقاء الدولة في وضع الحياد، هو الوضع الذي تؤيد غالبية المواطنين المولدوفيين الحفاظ عليه.