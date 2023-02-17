https://sputnikarabic.ae/20230217/القوات-الروسية-تحرر-قرية-استراتيجية-في-جمهورية-دونيتسك-1073666197.html
القوات الروسية تحرر قرية استراتيجية في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحرر قرية استراتيجية في جمهورية دونيتسك
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T17:41+0000
2023-02-17T17:41+0000
2023-02-17T17:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحرير
قرية
أخبار أوكرانيا
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وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "قرية باراسكوفيفكا تحت السيطرة الكاملة لوحدات المجموعة العسكرية "فاغنر"... على الرغم من الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، احتل الرجال كامل المنطقة".وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، يوم الثلاثاء، إن الاستيلاء على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار.تقع باراسكوفيفكا بين سوليدار وأرتيوموفسك، في الجزء الأخير من جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات كييف شمال غورلوفكا. هذا هو محور النقل المهم لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس. معارك شرسة مستمرة من أجل المدينة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تحرير, قرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تحرير, قرية, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر قرية استراتيجية في جمهورية دونيتسك
17:41 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 17:42 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "قرية باراسكوفيفكا تحت السيطرة الكاملة لوحدات المجموعة العسكرية "فاغنر"... على الرغم من الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، احتل الرجال كامل المنطقة".
وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، يوم الثلاثاء، إن الاستيلاء على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار.
تقع باراسكوفيفكا بين سوليدار وأرتيوموفسك، في الجزء الأخير من جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات كييف شمال غورلوفكا. هذا هو محور النقل المهم لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس. معارك شرسة مستمرة من أجل المدينة.