https://sputnikarabic.ae/20230217/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-تزويد-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1073644443.html

القوات الروسية تقصف منشآت لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود

القوات الروسية تقصف منشآت لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية هاجمت، يوم الخميس، المنشآت التي تزود القوات الأوكرانية بالوقود والذخيرة. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T11:10+0000

2023-02-17T11:10+0000

2023-02-17T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

تحييد

جنود

أخبار أوكرانيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 16 شباط / فبراير، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا مركّزا بأسلحة بعيدة المدى من الجو والبحر، عالية الدقة ضد منشآت لتزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود والذخيرة. وقد حققت جميع الضربات أهدافها المحددة".وأوضحت وزارة الدفاع أنه "نتيجة للضربات، تعطلت إمدادات الوقود لمجموعات القوات المسلحة لأوكرانيا، وانخفضت بشكل كبير احتمالات إنتاج المتفجرات والبارود ووقود الصواريخ الصلب في أوكرانيا".وتابعت الدفاع الروسية أنه في اتجاهات كراستي ليمان وكوبيانسك، فقدت كييف نحو 170 جنديا."في اتجاه كوبيانسك، أدت الأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والضربات الهجومية وطيران الجيش لمجموعة "القوات الغربية" إلى هزيمة القوى العاملة للعدو ومعداته في مناطق غريانيكوفكا وليمان بيرفي وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. خلال يوم واحد في هذا الاتجاه، تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات".وأضاف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، ونتيجة للاشتباك الناري للعدو من قبل مجموعة القوات "المركزية" في مناطق تيرني (جمهورية دونيتسك الشعبية) وستيلماخوفكا ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك، تم تحييد نحو 90 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مصفحتين، ومنظومة "غراد" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاسيا".وتابعت الدفاع الروسية: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".وأضافت الدفاع أن وحدات القوات المسلحة الروسية "فوستوك" في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورجيه نفذت هجمات على وحدات الجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك أولغوفسكي وماجدالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، أسفرت عن تحييد أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا وتدمير 9 معدات عسكرية خلال يوم واحد.

https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-قيادة-3-ألوية-أوكرانية--1073597283.html

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روسيا, القوات الروسية, تحييد, جنود, أخبار أوكرانيا