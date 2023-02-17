https://sputnikarabic.ae/20230217/بعد-باريس-سان-جيرمان-هل-تشتري-قطر-نادي-مانشيستر-يونايتيد-الإنجليزي-1073672307.html

عرض قطري رسمي لشراء مانشستر يونايتد.. ما العقبات التي قد تعترضه

عرض قطري رسمي لشراء مانشستر يونايتد.. ما العقبات التي قد تعترضه

تقدمت قطر، اليوم الجمعة، بعرض رسمي لشراء نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في نهاية فترة تقديم العروض. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأعلن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية عن تقدمه لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.ويأمل العرض القطري في أن يعيد النادي الإنجليزي إلى أمجاده الكروية بالاستثمار في فرق كرة القدم والبني التحتية للنادي.وجاء العرض القطري قبل ساعات من إغلاق باب استقبال عروض الشراء للنادي من مالكيه عائلة غليرز الإنجليزية الشهيرة.وتواجه العرض القطري بعض العقبات، وحسب موقع بي بي سي فهناك عروضا جادة من آخرين مثل رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، وهو مثل قطر يأمل في شراء النادي بالكامل، ويعتبر من أشهر محبيه، مما قد يؤدي بالعائلة المالكة إلى تفضيل الثري الإنجليزي على القطريين لمخاوف سابقة من سيطرة الدوحة على النادي وليس فقط الاستثمار فيه، وهي مخاوف عامة في أوروبا من سيطرة الدول المستثمرة على الأندية التي يشترونها. وسبق أن أثيرت وقت شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي، وحدثت تطمينات من عدم سيطرة المملكة على النادي فيما بعد إتمام عملية الشراء.كما كشفت وسائل إعلام بريطانية عن عرض أمريكي من خلال صناديق استثمار، سيكون هو الآخر عقبة في طريق قطر إلى الاستحواذ على النادي الشهير، هذا بالإضافة إلى عروض أخرى قيل أن الشركة التي تتولى عملية البيع بدلا من عائلة غليزر لم تكشف عنها بعد.ويملك نادي مانشيتسر يونايتد استاد "أولد ترافورد" ، وتملكه عائلة غليرز التى تفكر الآن في "بدائل استراتيجية" تحقق من خلالها صالح النادي الشهير، وإذا كانت ستبيعه بالكامل أو ستوافق على دخول مستثمرين بحصص محددة.وتمتلك قطر نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والذي يرأسه حاليا، ناصر الخليفي.وكانت قطر للاستثمارات تود شراء حصة في اليونايتيد، لكن نظرا لامتلاكها ناد آخر داخل الاتحاد الأوروبي فتعذر أن يتم الأمر بهذه الطريقة.ويقول خبير التمويل في كرة القدم، كيران ماغواير، أن نادي مانشيستر يونايتيد تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات جنيه أسترليني، حيث تبلغ قيمة أسهمه قرابة 3 مليار و800 مليون جنيه إسترليني، بينما تبلغ الديون حوالي مليار ونصف المليار.

https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html

https://sputnikarabic.ae/20221125/قطر-تراجع-استثماراتها-في-لندن-بعد-حظر-العاصمة-البريطانية-لإعلاناتها-1070552062.html

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