https://sputnikarabic.ae/20230217/بكتيريا-تلتهم-المعادن-وتبتلع-المسمار-في-3-أيام-صور-وفيديو-1073638268.html

بكتيريا تلتهم المعادن وتبتلع المسمار في 3 أيام... صور وفيديو

بكتيريا تلتهم المعادن وتبتلع المسمار في 3 أيام... صور وفيديو

كشفت دراسات واختبارات علمية عديدة أن بعض الميكروبات تحصل على الطاقة من المواد غير العضوية، بما فيها من بعض المعادن والحديد. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T09:27+0000

2023-02-17T09:27+0000

2023-02-17T09:27+0000

علوم

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اكتشف علماء في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعات ميكروبات جديدة مرتبطة بالحديد والمعادن، وجاء ذلك بعد حادثة طريفة حصلت مع عمال المصانع الحيوية للمعادن شمال ولاية كاليفورنيا، الذين تركوا مفتاحاً معدنياً في مكان محاط بالماء، وبعد عدة ساعات وجد العمال المفتاح يتآكل وفي محيطه ماء لونه أحمر.وتبين للعلماء أن المياه تحتوي على عينات من بكتيريا الحديد Leptospirillum ferrooxidans، حيث يمكن تسمية هذه الكائنات بالـ"شجاعة" نظرا لقدرتها على العيش والتكاثر في ظروف بيئية قاسية.وتعيش Leptospirilla تحت الأرض ولا تحتاج إلى ضوء الشمس، حيث تتحول إلى محلول قريب من حمض الكبريتيك مشبع بالزرنيخ والزنك والنحاس ويتشكل منها غشاء حيوي وردي بسمك عدة مليمترات عند درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية، مما يوفر لها الطفو والتلامس المستمر مع كل من الهواء والماء، وهو أمر ضروري لجمع العناصر الغذائية ومعالجتها.وبحسب العلماء لحصول البكتيريا على الطاقة، تستخدم الحديد الكربون والنيتروجين من الهواء، حيث يتم إنفاق الأكسجين المتبقي على أكسدة الحديد الموجود في خام الكبريتيد، مما ينتج عن هذا التفاعل حمض الكبريتيك، الذي يطلق المزيد من المعادن من الصخور.في الواقع، كل بكتيريا مؤكسدة للحديد هي مصنع دقيق طبيعي لتخصيب الخام واليوم تُستخدم الكائنات الحية الدقيقة في التقنيات الصناعية للتبييض البيولوجي واستخراج بعض المعادن من الصخور، مثل النحاس والذهب.واكتشف علماء الأحياء المجهرية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا مؤخرًا البكتيريا الموجودة في مياه الصنبور العادية التي تستخدم المنغنيز كمصدر للسعرات الحرارية، وحدث الاكتشاف بالصدفة عندما رأى العلماء أن أنابيب الاختبار المبللة في الحوض كانت مغطاة بغشاء بني من كربونات المنغنيز، والذي يتشكل عادة فقط في وجود عامل مؤكسد قوي.وأشار الباحثون إلى أن خطوط الأنابيب في بعض مناطق كاليفورنيا غالبًا ما تكون مسدودة برواسب مماثلة، واقترحوا أن هذه المواد قد يكون لها أصل بيولوجي.وأدت دراسة مفصلة إلى اكتشاف نوعين جديدين من البكتيريا في وقت واحد - Manganitrophus noduliformans و Ramlibacter lithotrophicus. الأول هو قريب بعيد للبكتيريا من جنس Nitrospira، الذي يتغذى على مركبات النيتروجين. والثاني ينتمي إلى فئة betaproteobacteria.ووجد العلماء أن الميكروبات كانت في الأصل في التربة، حيث تم أخذها من الماء وهي تستخدم طاقة إلكترون المنغنيز المنبعثة عندما يتأكسد المعدن لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كربون، تمامًا مثل النباتات التي تستخدم ضوء الشمس لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى سكريات وأكسجين أثناء عملية التمثيل الضوئي.ثروة الرواسب تحت الماء قرر باحثون من معهد علوم المحيطات بجامعة ساو باولو في البرازيل والمركز الوطني لعلوم المحيطات في بريطانيا العظمى دراسة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في قشور المنغنيز التي تغطي منحدرات الجبال البحرية لنهر ريو غراندي، حيث ظلت لفترة طويلة آلية تكوين القشور.واستنتج الخبراء من خلال اختباراتهم أن ترسب المعادن على منحدرات الجبال البحرية يرجع إلى نشاط البكتيريا التي تستخدم المنغنيز لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كتلة حيوية من خلال عملية تسمى التخليق الكيميائي، حيث تنتمي إحدى الكائنات الحية الدقيقة المكتشفة إلى نفس مجموعة Nitrospirae.نفايات المعادن يعتقد العلماء أن بكتيريا الحديد، التي تنتج سائلًا يرشح المعدن، يمكن استخدامها ليس فقط في مصانع المعالجة، ولكن أيضًا لتنظيف النفايات من صناعة التعدين وتم تطوير هذه التكنولوجيا من قبل علماء الأحياء التشيليين.وأظهرت التجارب أنه في حالة عدم وجود مصدر آخر للتغذية، تستطيع بكتيريا Leptospirillum ferriphilum أن "تأكل" مسمارًا حديديًا في غضون ثلاثة أيام فقط. في هذه الحالة، يكون المحلول المتبقي مناسبًا لترشيح النحاس النقي من الصخور واستخدام هذه التقنية للتحكم في الغبار المعدني والمعدني الذي تنقله مياه الصرف الصحي الخاصة بالألغام سيكون بمثابة اختراق حقيقي والبكتيريا في هذه الحالة قادرة على استبدال الأحماض والمواد الكيميائية الضارة بالبيئة.

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