https://sputnikarabic.ae/20230217/بوتين-غازبروم-تمضي-قدما-على-الرغم-من-المنافسة-غير-العادلة-فيديو--1073643812.html

بوتين: زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصين

بوتين: زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن شركة "غازبروم" على الرغم من المنافسة غير العادلة ومحاولات احتوائها، فإن الشركة تمضي قدمًا. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T10:44+0000

2023-02-17T10:44+0000

2023-02-17T11:18+0000

روسيا

شركة غازبروم

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ 30 لشركة "غازبروم" العملاقة للطاقة: "اليوم، تُظهر "غازبروم" مسؤولية عالية في عملها وكفاءتها واستقرارها، وعلى الرغم من المنافسة غير العادلة، والمنافسة المباشرة من الخارج لعرقلة وتقييد تطورها، فإن "غازبروم" تمضي قدمًا".وأكد بوتين أن الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين.وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 مارس/آذارمن العام الماضي، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html

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روسيا, شركة غازبروم