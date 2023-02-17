https://sputnikarabic.ae/20230217/بوتين-غازبروم-تمضي-قدما-على-الرغم-من-المنافسة-غير-العادلة-فيديو--1073643812.html
بوتين: زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصين
بوتين: زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن شركة "غازبروم" على الرغم من المنافسة غير العادلة ومحاولات احتوائها، فإن الشركة تمضي قدمًا. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:44+0000
2023-02-17T10:44+0000
2023-02-17T11:18+0000
روسيا
شركة غازبروم
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ 30 لشركة "غازبروم" العملاقة للطاقة: "اليوم، تُظهر "غازبروم" مسؤولية عالية في عملها وكفاءتها واستقرارها، وعلى الرغم من المنافسة غير العادلة، والمنافسة المباشرة من الخارج لعرقلة وتقييد تطورها، فإن "غازبروم" تمضي قدمًا".وأكد بوتين أن الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين.وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 مارس/آذارمن العام الماضي، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html
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روسيا, شركة غازبروم
بوتين: زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصين
10:44 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن شركة "غازبروم" على الرغم من المنافسة غير العادلة ومحاولات احتوائها، فإن الشركة تمضي قدمًا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ 30 لشركة "غازبروم" العملاقة للطاقة: "اليوم، تُظهر "غازبروم" مسؤولية عالية في عملها وكفاءتها واستقرارها، وعلى الرغم من المنافسة غير العادلة، والمنافسة المباشرة من الخارج لعرقلة وتقييد تطورها، فإن "غازبروم" تمضي قدمًا".
وأضاف أن الشركة تطلق مشاريع جديدة للتنقيب الجيولوجي، والاستخراج، والمعالجة العميقة للمواد الخام، وتشارك في بناء البنية التحتية للنقل، وتوفر أعمال التكنولوجيا الفائقة.
وأكد بوتين أن الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين.
وقال: "على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تضاعف الاستهلاك العالمي للغاز تقريبًا، وفي العشرين عامًا المقبلة، وفقًا لتقديرات الخبراء، سيضيف 20% أخرى على الأقل، وربما أكثر. في ما يسمى بالفترة الانتقالية، سيكون الطلب هائلاً. علاوة على ذلك، سيكون أكثر من نصف هذه الزيادة في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالطبع في المقام الأول، في جمهورية الصين الشعبية، مع مراعاة معدل نمو اقتصادها".
وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 مارس/آذارمن العام الماضي، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.