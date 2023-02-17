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https://sputnikarabic.ae/20230217/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-في-موسكو-فيديو--1073653171.html
بوتين في لقائه مع لوكاشينكو: نعمل على توسيع التعاون الاقتصادي... فيديو
بوتين في لقائه مع لوكاشينكو: نعمل على توسيع التعاون الاقتصادي... فيديو
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، اجتماعا في موسكو. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:12+0000
2023-02-17T13:13+0000
روسيا
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده في عام 2022 أوفت بجميع الاتفاقات مع روسيا في مجال الدفاع والأمن.وقال لوكاشينكو خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في موسكو: "كل ما اتفقنا عليه قبل ثلاثة أشهر فيما يتعلق بالدفاع والأمن، حقق الجانب البيلاروسي 100 في المئة العام الماضي، وفعل المزيد".بدوره، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بحث قضايا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين البلدين.وقال بوتين قبيل الاجتماع: "كما اتفقنا، سنكرس معظم وقتنا للتحضير لاجتماع على نطاق واسع مع زملائنا في الحكومة... وسنتحدث كالعادة حول كامل أطياف علاقاتنا، وهذا يشمل القضايا الأمنية والتعاون العسكري وبالطبع أساس كل شيء هو الاقتصاد".وأضاف بوتين، بالقول: "الأهم من ذلك، وهو ما يسرني جدًا، أننا معًا -أولاً وقبل كل شيء- نوسّع الفرص في مجال التعاون الصناعي".
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بوتين في لقائه مع لوكاشينكو: نعمل على توسيع التعاون الاقتصادي... فيديو

12:12 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 17.02.2023)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، اجتماعا في موسكو.
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده في عام 2022 أوفت بجميع الاتفاقات مع روسيا في مجال الدفاع والأمن.

وقال لوكاشينكو خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في موسكو: "كل ما اتفقنا عليه قبل ثلاثة أشهر فيما يتعلق بالدفاع والأمن، حقق الجانب البيلاروسي 100 في المئة العام الماضي، وفعل المزيد".
بدوره، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بحث قضايا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين البلدين.

وقال بوتين قبيل الاجتماع: "كما اتفقنا، سنكرس معظم وقتنا للتحضير لاجتماع على نطاق واسع مع زملائنا في الحكومة... وسنتحدث كالعادة حول كامل أطياف علاقاتنا، وهذا يشمل القضايا الأمنية والتعاون العسكري وبالطبع أساس كل شيء هو الاقتصاد".

وأضاف بوتين، بالقول: "الأهم من ذلك، وهو ما يسرني جدًا، أننا معًا -أولاً وقبل كل شيء- نوسّع الفرص في مجال التعاون الصناعي".
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