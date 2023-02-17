https://sputnikarabic.ae/20230217/بومبيو-يرفض-اعتبار-إسرائيل-دولة-احتلال-ويصف-أبو-مازن-بـالإرهابي-المعروف-1073665714.html

بومبيو يرفض اعتبار إسرائيل دولة احتلال ويصف الرئيس الفلسطيني بـ"الإرهابي المعروف"

بومبيو يرفض اعتبار إسرائيل دولة احتلال ويصف الرئيس الفلسطيني بـ"الإرهابي المعروف"

دافع وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، عن سيطرة إسرائيل على ‏أراض فلسطينية منذ عقود، فيما وصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"الإرهابي المعروف". 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T17:16+0000

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وأشار في تصريحات لبودكاست "One Decision"، إلى أن إسرائيل ليست دولة احتلال، بسبب مزاعمه بأن "الدولة اليهودية لديها مطالبة توراتية بالأرض، وبالتالي فهي لا تحتلها"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقال: "إسرائيل ليست دولة محتلة، وبصفتي مسيحيا إنجيليا، فإنني مقتنع من قراءتي للكتاب المقدس أن بعد 3000 سنة من الآن، وعلى الرغم من إنكار الكثيرين، فإن هذه الأرض هي الوطن الشرعي للشعب اليهودي".وامتنع بومبيو في تصريحاته عن دعم حل الدولتين لفلسطين المستقلة إلى جانب إسرائيل، وقال: "أنا أؤيد نتيجة تضمن الأمن الإسرائيلي، وتجعل الحياة أفضل للجميع في المنطقة".وأضاف أنه من مصلحة أمريكا أن تدعم إسرائيل مهما كانت سياساتها، بينما ألقى باللوم على الفلسطينيين في فشل مفاوضات السلام.وقال:وكان مايك بومبيو مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية في عام 2018، ومارس دورا أساسيا في إدارة دونالد ترامب، التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إلى تلك المدينة من تل أبيب، وهي الخطوة التي واجهت انتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل حلفاء واشنطن.كما أن بومبيو كان جزءا من فريق إدارة ترامب، الذي تفاوض على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمغرب.وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، "ركض ذهابا وإيابا من تل أبيب إلى رام الله، وحاول رسم خطوط على الخريطة، لكن قلنا: هذا ليس في مصلحة أمريكا، دعونا نذهب لخلق السلام، وقد فعلنا ذلك".

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