https://sputnikarabic.ae/20230217/تأثير-قانون-سحب-الجنسية-على-الفلسطينيين--1073658188.html

تأثير قانون سحب الجنسية على الفلسطينيين

تأثير قانون سحب الجنسية على الفلسطينيين

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إسقاط الجنسية وسحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وأسر منفذي العمليات في الداخل والقدس. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T13:42+0000

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تأثير قانون سحب الجنسية على الفلسطينيين تأثير قانون سحب الجنسية على الفلسطينيين

وينص القانون على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر وللأسرى الفلسطينيين من سكان القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.الخارجية الفلسطينية، اعتبرت القانون عنصريا وجريمة تطهير عرقي، لافتة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان، مكنت إسرائيل من الإفلات من العقاب وشجعت حكومتها على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين.وأوضح أن هناك تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، حيث أكد تواجدهم حاليًا في بروكسل لمناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين هناك.وأوضح أن هناك شرائح تعارض سياسات الحكومة وليست متفقة على الأجندة البديلة ولكنها متفقة أن ما يجري سيؤدي إلى نظام ديكتاتوري يقمع كل الشرائح. وقال إن الضحية الأولى من هذه التغيرات سيكون العرب، في ظل ما تتطلع إليه حكومة نتنياهو من إسالة للدم الفلسطيني.وذكر أنه ستتحول المسألة إلى عملية كبيرة تسعى لها الحكومة الإسرائيلية، سينتج عنها تصعيد المواقف ضد الفلسطينيين ومواجهة مباشرة معهم.وبين أن القانون يشرع التدخل المباشر في هوية الفلسطيني وسكنه وإقامته، وجزء من التهجير الذي تسعى له إسرائيل في المستقبل القريب والبعيد.وذكر أن إسرائيل تريد فرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين وتهويد أكثر للضفة ومصادر حقوق مواطني الداخل ومزيد من العمليات في الضفة، دون أي رد فعل فلسطيني أو مقاومة، ورسالة للداخل بأن من يريد التضامن مع الشعب الفلسطيني سيكون مصيره الطرد.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: عبدالله حميد

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