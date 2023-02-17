https://sputnikarabic.ae/20230217/تاريخ-من-السرقة-هكذا-صنع-الغرب-مجده-من-نهب-ثروات-الشعوب-1073672010.html
تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب
تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب
عكفت الولايات المتحدة ومن ورائها القوى الغربية الكبرى على استغلال قوتها العسكرية لامتصاص ثروات الشعوب الفقيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة حضارتها "المجيدة"... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T20:55+0000
2023-02-17T20:55+0000
2023-02-17T20:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/11/1073671866_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_315e4411c07dd269e699bd669f2a8789.png
فيما يلي نستعرض نماذج لدول وقعت ضحية لسياسة النهب التي انتهجها الغرب طيلة سنوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/11/1073671866_253:0:1310:793_1920x0_80_0_0_82057f3063eefcb0fe893451a3cd6a3c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب
تابعنا عبر
عكفت الولايات المتحدة ومن ورائها القوى الغربية الكبرى على استغلال قوتها العسكرية لامتصاص ثروات الشعوب الفقيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة حضارتها "المجيدة" كما يصفونها.
فيما يلي نستعرض نماذج لدول وقعت ضحية لسياسة النهب التي انتهجها الغرب طيلة سنوات.