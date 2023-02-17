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https://sputnikarabic.ae/20230217/تاريخ-من-السرقة-هكذا-صنع-الغرب-مجده-من-نهب-ثروات-الشعوب-1073672010.html
تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب
تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب
عكفت الولايات المتحدة ومن ورائها القوى الغربية الكبرى على استغلال قوتها العسكرية لامتصاص ثروات الشعوب الفقيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة حضارتها "المجيدة"... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
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فيما يلي نستعرض نماذج لدول وقعت ضحية لسياسة النهب التي انتهجها الغرب طيلة سنوات.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب

20:55 GMT 17.02.2023
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عكفت الولايات المتحدة ومن ورائها القوى الغربية الكبرى على استغلال قوتها العسكرية لامتصاص ثروات الشعوب الفقيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة حضارتها "المجيدة" كما يصفونها.
فيما يلي نستعرض نماذج لدول وقعت ضحية لسياسة النهب التي انتهجها الغرب طيلة سنوات.
تاريخ من السرقة... هكذا صنع الغرب مجده من نهب ثروات الشعوب - سبوتنيك عربي
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