https://sputnikarabic.ae/20230217/تعيين-الجنرال-موردفيتشيف-قائدا-للمجموعة-العسكرية-المركزية-في-منطقة-العمليات-في-أوكرانيا-1073644006.html
تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي
تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الجنرال أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:56+0000
2023-02-17T10:56+0000
2023-02-17T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429761_0:188:3301:2044_1920x0_80_0_0_f51146cf6e38f10874dcf0fccb87a14b.jpg
ونشر موقع وزارة الدفاع الروسي بيانا رسميا،جاء فيه: "تم تعيين الجنرال، أندريه نيقولايفيتش موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك بدلاً من العقيد ألكسندر لابين الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية نفسها في الفترة الأخيرة.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429761_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_7876d5ab4217ef5ae04eac3466687913.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي
10:56 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الجنرال أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية
ونشر موقع وزارة الدفاع الروسي بيانا رسميا،جاء فيه: "تم تعيين الجنرال، أندريه نيقولايفيتش موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك بدلاً من العقيد ألكسندر لابين الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية نفسها في الفترة الأخيرة.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.