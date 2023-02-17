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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/تعيين-الجنرال-موردفيتشيف-قائدا-للمجموعة-العسكرية-المركزية-في-منطقة-العمليات-في-أوكرانيا-1073644006.html
تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي
تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الجنرال أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:56+0000
2023-02-17T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر موقع وزارة الدفاع الروسي بيانا رسميا،جاء فيه: "تم تعيين الجنرال، أندريه نيقولايفيتش موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك بدلاً من العقيد ألكسندر لابين الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية نفسها في الفترة الأخيرة.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي

10:56 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 17.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الجنرال أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية
ونشر موقع وزارة الدفاع الروسي بيانا رسميا،جاء فيه: "تم تعيين الجنرال، أندريه نيقولايفيتش موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك بدلاً من العقيد ألكسندر لابين الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية نفسها في الفترة الأخيرة.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
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