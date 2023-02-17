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https://sputnikarabic.ae/20230217/توتال-تنهي-المسح-البيئي-في-البلوك-رقم-9-من-المياه-اللبنانية-1073660956.html
"توتال" تنهي المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية
"توتال" تنهي المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية
أنهت سفينة "جانوس2" التي تشغلها "توتال إنيرغيز" وشريكتها "إيني" و"قطر للطاقة"، عملية المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T15:03+0000
2023-02-17T15:03+0000
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وبعد إنهاء عملها وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، حيث تم تفقدها ميدانيا بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانية.وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة وليد فياض إن "هناك خطوة إيجابية وضرورية في حدث اليوم، وهي إتمام عملية جمع البيانات عبر عملية المسح البيئي للعينات الموجودة في قعر البحر، وهي خطوة ضرورية كجزء من عملية التنقيب".وأضاف: "مصرّون كما ذكّرنا يوم أمس السيد حسن نصر الله، إنه لا يوجد تسويف ولا يوجد إلا جدية في التعامل مع الملف".وتابع: "وصول الحفارة وبدء أعمال الحفر للتنقيب ملتزمين به شركاؤنا في حلول فصل الصيف، بفعل أنه يوجد ضغط على الحفارات عالميا وبلغ الطلب عليهم 95%".من جهته قال وزير البيئة ناصر ياسين، إن "هناك دراسة بيئية تُعد، والأهم هو الخطة التي يتم إعدادها لتخفيف المخاطر بأسرع وقت ممكن كي لا تتأخر عملية التنقيب والاستثمار".
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العالم العربي, لبنان, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, تقارير سبوتنيك

"توتال" تنهي المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية

15:03 GMT 17.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتوتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أنهت سفينة "جانوس2" التي تشغلها "توتال إنيرغيز" وشريكتها "إيني" و"قطر للطاقة"، عملية المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية.
وبعد إنهاء عملها وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، حيث تم تفقدها ميدانيا بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانية.
© Sputnik . Abdul Kader Albayتوتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة وليد فياض إن "هناك خطوة إيجابية وضرورية في حدث اليوم، وهي إتمام عملية جمع البيانات عبر عملية المسح البيئي للعينات الموجودة في قعر البحر، وهي خطوة ضرورية كجزء من عملية التنقيب".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتوتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "مصرّون كما ذكّرنا يوم أمس السيد حسن نصر الله، إنه لا يوجد تسويف ولا يوجد إلا جدية في التعامل مع الملف".
وتابع: "وصول الحفارة وبدء أعمال الحفر للتنقيب ملتزمين به شركاؤنا في حلول فصل الصيف، بفعل أنه يوجد ضغط على الحفارات عالميا وبلغ الطلب عليهم 95%".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتوتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
من جهته قال وزير البيئة ناصر ياسين، إن "هناك دراسة بيئية تُعد، والأهم هو الخطة التي يتم إعدادها لتخفيف المخاطر بأسرع وقت ممكن كي لا تتأخر عملية التنقيب والاستثمار".
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