عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-منطقة-كالوغا-الروسية--1073634747.html
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا الروسية
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا الروسية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T06:54+0000
2023-02-17T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139169_0:7:1255:713_1920x0_80_0_0_779e66fc948bb80a8891caad24bc863c.jpg
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عملا إرهابيا في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية".وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230207/جهاز-الأمن-الروسي-يعلن-الكشف-عن-خلية-إرهابيين-في-موسكو-وكراسنويارسك-1073202480.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139169_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_d8733f8023ae8419ed8e478c74b42cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا الروسية

06:54 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 07:09 GMT 17.02.2023)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عملا إرهابيا في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية".
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
جهاز الأمن الروسي يعلن الكشف عن خلية إرهابيين في موسكو وكراسنويارسك
7 فبراير, 07:59 GMT
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала