https://sputnikarabic.ae/20230217/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-منطقة-كالوغا-الروسية--1073634747.html
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا الروسية
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا الروسية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T06:54+0000
2023-02-17T06:54+0000
2023-02-17T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عملا إرهابيا في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية".وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230207/جهاز-الأمن-الروسي-يعلن-الكشف-عن-خلية-إرهابيين-في-موسكو-وكراسنويارسك-1073202480.html
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روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كالوغا الروسية
06:54 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 07:09 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عملا إرهابيا في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية".
وتخوض
أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.