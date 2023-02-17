"جيش الشباب الروسي" يوزع قافلة مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية... صور
© Sputnik . Monzer Said(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
حصري
وزعت اليوم مجموعة من "جيش الشباب الروسي" في مركز "أفانغارد" التعليمي العسكري، مساعدات إنسانية على المتضررين في ريف مدينة جبلة شمال غربي سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن قافلة المساعدات الإنسانية الروسية استهدفت كل من قرى الربوة وكنكارو وتل وحويري وجرنة والبويتات بريف مدينة جبلة.
© Sputnik . Monzer Said(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
ونوهت المراسلة إلى أن شحنة المساعدات تضم فيما تضمه ما قام بجمعه الزملاء في وكالة "سبوتنيك" ومجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، من سلع وتجهيزات لإرسالها إلى الشعب السوري.
وتتضمن المساعدات المقدمة، مواد غذائية ومستلزمات للعناية الشخصية وألبسة، وأفرشة وحرامات وأواني مطبخ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طبية من أدوية ومعقمات ومستلزمات للإسعافات الأولية، ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية التي يحتاجها سكان وأبناء المنطقة.
© Sputnik . Monzer Said(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت مديرة مركز "أفانغارد" التعليمي والمنهجي للتربية العسكرية الوطنية للشباب، داريا بوريسوفا: "تم توزيع 7 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة".
© Sputnik . Monzer Said(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وأضافت بوريسوفا: "تم جمع هذه المساعدات من قبل عدة منظمات عامة، منها الجمعية التطوعية لمساعدة الجيش والطيران والبحرية الروسية، ومؤسسة "إليزابيث جلينكا" الخيرية التي أسستها "دكتور ليزا" ومجموعة الإعلام الدولية روسيا سيغودنيا، بالإضافة إلى مساهمات من سكان موسكو ومنطقة موسكو، الذين توافدوا إلى نقطة التجميع التي تقيمها السفارة السورية في روسيا.
© Sputnik . Monzer Said(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وأكدت بوريسوفا أن المساعدات التي تم تقديمها اليوم هي جزء من المساعدات الروسية التي ستصل تباعاً إلى سوريا لمساعدة المتضررين جراء الزلزال.
© Sputnik . Monzer Said(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
(جيش الشباب الروسي) يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الزلزال بريف اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
بدورهم، أعرب عدد من الأهالي المتضررين، في القرى التي تم توزيع المساعدات فيها، عن امتنانهم لروسيا قيادة وشعباً لوقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري سواء في حربه ضد الإرهاب أو في محنته جراء الزلزال.