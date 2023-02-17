https://sputnikarabic.ae/20230217/خبير-عسكري-لا-يمكن-كسر-روسيا-وهي-قادرة-على-حسم-المعركة-في-ساعات-1073662340.html
خبير عسكري: لا يمكن كسر روسيا وهي قادرة على حسم المعركة في ساعات
خبير عسكري: لا يمكن كسر روسيا وهي قادرة على حسم المعركة في ساعات
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الناتو يدرس إمداد أوكرانيا بمقاتلات، و"تايفون" البريطانية ستكون واحدة منها، العراق يواجه تحديات بسبب "مي 17" الروسية وموسكو تدعو... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T14:56+0000
2023-02-17T14:56+0000
2023-02-17T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: لا يمكن كسر روسيا و روسيا قادرة على حسم المعركة بساعات
خبير عسكري: لا يمكن كسر روسيا و روسيا قادرة على حسم المعركة بساعات
يعتزم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال اجتماعهم في فرنسا بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تبني قرار يدعو فيه إلى النظر بشكل جدي في مسألة تزويد كييف بالمقاتلات الحربية ومواصلة زيادة تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المتقدمة.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فراس شبول قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: لا يمكن كسر روسيا وهي قادرة على حسم المعركة في ساعات
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الناتو يدرس إمداد أوكرانيا بمقاتلات، و"تايفون" البريطانية ستكون واحدة منها، العراق يواجه تحديات بسبب "مي 17" الروسية وموسكو تدعو دول الشرق الأوسط للتعاون في مجال تصنيع السلاح.
يعتزم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال اجتماعهم في فرنسا بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تبني قرار يدعو فيه إلى النظر بشكل جدي في مسألة تزويد كييف بالمقاتلات الحربية ومواصلة زيادة تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المتقدمة.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فراس شبول قائلا:
"روسيا الاتحادية تضبط نفسها بأعلى درجات ضبط النفس في هذه العملية العسكرية التي تحولت إلى حرب مفتوحة وواسعة مع الغرب وتريد روسيا أن تنتهي الحرب بأقل الخسائر، بالمقابل أوكرانيا تزج هي وحلفاؤها في الناتو وغير الناتو بكل قدراتها لمحاولة جر روسيا إلى هذه الحرب المفتوحة، ولكن كل العالم يعرف جيدا أنه لا يمكن كسر روسيا وروسيا قادرة على حسم هذه المعركة بساعات".
التفاصيل في الملف الصوتي...