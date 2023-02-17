https://sputnikarabic.ae/20230217/روبوت-مايكروسوفت-يتصرف-خارج-إرادة-المبرمجين-ويخرج-من-خلف-القضبان-صور-وفيديو-1073652994.html

روبوت "مايكروسوفت" يتصرف خارج إرادة المبرمجين و"يخرج من خلف القضبان"... صور وفيديو

روبوت "مايكروسوفت" يتصرف خارج إرادة المبرمجين و"يخرج من خلف القضبان"... صور وفيديو

وفقا للتبادلات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من قبل المطورين الذين يختبرون إنشاء الذكاء الاصطناعي، تبيّن أنه يمكن أن يخرج روبوت الدردشة الجديد من مايكروسوفت... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T12:40+0000

2023-02-17T12:40+0000

2023-02-17T12:40+0000

مجتمع

علوم

البيئة

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انتشر منتدى في"Reddit" مخصص للإصدار المحسن للذكاء الاصطناعي من محرك البحث "Bing"، يوم الاربعاء، مع حكايات عن التعرض للتوبيخ، أوالكذب، أو الخلط بشكل صارخ في تبادل أسلوب المحادثة مع الروبوت.منذ ظهور "hatGPT" على الساحة، كانت التكنولوجيا التي تقف وراءه، والمعروفة باسم الذكاء الاصطناعي التوليفي، تثير المشاعر بين الانبهار والقلق.وعندما طلبت وكالة "فرانس برس" شرح تقرير إخباري يفيد بأن روبوت دردشة "Bing" كان يطلق ادعاءات جامحة مثل القول بأن مايكروسوفت تجسست على الموظفين، قال روبوت المحادثة إنها كانت "حملة تشهير ضدي وضد مايكروسوفت".وقال المتحدث باسم مايكروسوفت لوكالة "فرانس برس": "يحاول "Bing" الجديد إبقاء الإجابات ممتعة وواقعية، ولكن بالنظر إلى أن هذه معاينة مبكرة، فقد تظهر أحيانًا إجابات غير متوقعة أو غير دقيقة لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، طول أو سياق المحادثة".وأضاف: "بينما نستمر في التعلم من هذه التفاعلات، نقوم بتعديل ردودها لخلق إجابات متماسكة وذات صلة وإيجابية"، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.تصاعدت الفوضى التي أرسلها سعر سهم غوغل بأكثر من سبعة % في تاريخ الإعلان.من خلال تعزيز محركات البحث الخاصة بهما بصفات تشبه "ChatGPT"، تأمل "Microsoft" و"Google" في تحديث البحث عبر الإنترنت بشكل جذري من خلال تقديم إجابات جاهزة بدلاً من قائمة الروابط المألوفة لمواقع الويب الخارجية.

https://sputnikarabic.ae/20230216/روبوت-بحثي-يكتشف-كارثة-قريبة-في-القطب-الجنوبي-صور-وفيديو-1073615381.html

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