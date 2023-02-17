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https://sputnikarabic.ae/20230217/روسكوسموس-تعلن-عن-موعد-عودة-سفينة-الشحن-التي-تعاني-من-مشكلة-إلى-الأرض-1073638474.html
"روسكوسموس" تعلن عن موعد عودة سفينة الشحن التي تعاني من مشكلة إلى الأرض
"روسكوسموس" تعلن عن موعد عودة سفينة الشحن التي تعاني من مشكلة إلى الأرض
أشارت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن سفينة الشحن "Progress MS-21"، ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير/شباط. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T09:31+0000
2023-02-17T09:31+0000
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تم اتخاذ هذا القرار من قبل RSC Energia بعد تحليل مفصل لصور الأضرار التي لحقت بمبرد نظام التحكم الحراري على السطح الخارجي لهيكل السفينة ومقصورة التجميع.وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مغادرة الوحدة، سيقوم رواد الفضاء باستخدام نظام التحكم عن بعد بالتقاط صور أخرى لموقع الضرر.يذكر أنه في غضون شهرين، حدثت حالتان متشابهتان للغاية في محطة الفضاء الدولية، وفي 15 ديسمبر، وتم خفض ضغط نظام التبريد للمركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-22. وأعلنت "روسكوزموس"، أن سبب المشكلة هو اصطدام نيزك صغير، ليظهروا لاحقا صورة لهيكل السفينة في المنطقة التي تعرضت للثقب.وقام طاقم محطة الفضاء الدولية بالفعل بتصوير وتسجيل شريط فيديو حول المكان الذي تسبب بالمشكلة وإرسال البيانات مرة أخرى إلى الأرض حتى يتمكن الخبراء من تحديد سبب إزالة الضغط مرة أخرى، ومن المخطط أيضا إعادة فحص عملية إنشاء السفن الفضائية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/انطلاق-صاروخ-سيوز-21-في-من-قاعدة-بيليستيك-الروسية-مع-قمر-صناعي-عسكري-1065874192.html
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العالم, روسيا, علوم
العالم, روسيا, علوم

"روسكوسموس" تعلن عن موعد عودة سفينة الشحن التي تعاني من مشكلة إلى الأرض

09:31 GMT 17.02.2023
© Photo / Twitter/ Roscosmosسفينة فضائية "سيوز تي إم-16"
سفينة فضائية سيوز تي إم-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Photo / Twitter/ Roscosmos
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أشارت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن سفينة الشحن "Progress MS-21"، ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير/شباط.
تم اتخاذ هذا القرار من قبل RSC Energia بعد تحليل مفصل لصور الأضرار التي لحقت بمبرد نظام التحكم الحراري على السطح الخارجي لهيكل السفينة ومقصورة التجميع.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مغادرة الوحدة، سيقوم رواد الفضاء باستخدام نظام التحكم عن بعد بالتقاط صور أخرى لموقع الضرر.
يذكر أنه في غضون شهرين، حدثت حالتان متشابهتان للغاية في محطة الفضاء الدولية، وفي 15 ديسمبر، وتم خفض ضغط نظام التبريد للمركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-22.
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وأعلنت "روسكوزموس"، أن سبب المشكلة هو اصطدام نيزك صغير، ليظهروا لاحقا صورة لهيكل السفينة في المنطقة التي تعرضت للثقب.
وقام طاقم محطة الفضاء الدولية بالفعل بتصوير وتسجيل شريط فيديو حول المكان الذي تسبب بالمشكلة وإرسال البيانات مرة أخرى إلى الأرض حتى يتمكن الخبراء من تحديد سبب إزالة الضغط مرة أخرى، ومن المخطط أيضا إعادة فحص عملية إنشاء السفن الفضائية.
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