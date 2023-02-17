https://sputnikarabic.ae/20230217/روسيا-تلغي-الاتفاق-بشأن-افتتاح-القنصلية-العامة-التشيكية-في-يكاترينبورغ-1073657008.html

روسيا تلغي الاتفاق بشأن افتتاح القنصلية العامة التشيكية في يكاترينبورغ

روسيا تلغي الاتفاق بشأن افتتاح القنصلية العامة التشيكية في يكاترينبورغ

وافق مجلس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، على اقتراح وزارة الخارجية الروسية إلغاء الاتفاق حول إنشاء القنصلية العامة للجمهورية التشيكية في يكاترينبورغ؛ ووقّع رئيس... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T13:22+0000

2023-02-17T13:22+0000

2023-02-17T13:22+0000

روسيا

تعليق

قنصلية

التشيك

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية: "تبني اقتراح وزارة الخارجية الروسية بإلغاء الاتفاق المبرم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية التشيك، بشأن إنشاء القنصلية العامة للجمهورية التشيكية في يكاترينبورغ بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والمبرم بصيغة تبادل المذكرات". في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء السفير الإيطالي لدى روسيا، جورجيو ستاراتشي، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية بسبب إلغاء عروض لعدد من الفنانين الروس في البلاد، في الآونة الأخيرة.وجاء في بيان الوزارة، نُشر على موقعها الرسمي: "في17 شباط / فبراير، تم استدعاء سفير الجمهورية الإيطالية لدى روسيا الاتحادية، جورجيو ستاراتشي، إلى (مبنى) وزارة الخارجية الروسية. وأثناء المحادثة، تم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية عن استغراب الجانب الروسي بشأن إلغاء عروض عدد من الفنانين الروس في الجمهورية الإيطالية، في الآونة الأخيرة".وأضاف البيان: "تم إبلاغ السفير بأن روسيا تظل منفتحة على الحوار في مجال الثقافة ولا تنوي فرض قيود على الشخصيات الثقافية من إيطاليا. بالطبع إذا التزم الجانب الإيطالي بشروط المساواة والمعاملة بالمثل في التواصل في هذا المجال".كما تم إطلاع السفير الإيطالي على "التقييمات الروسية للإمدادات الجارية لنظام كييف من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الهجومية منها، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، وبشكل عام، الخط الغربي لتصعيد الصراع".

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