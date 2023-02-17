https://sputnikarabic.ae/20230217/روسيا-تلغي-الاتفاق-بشأن-افتتاح-القنصلية-العامة-التشيكية-في-يكاترينبورغ-1073657008.html
روسيا تلغي الاتفاق بشأن افتتاح القنصلية العامة التشيكية في يكاترينبورغ
روسيا تلغي الاتفاق بشأن افتتاح القنصلية العامة التشيكية في يكاترينبورغ
وافق مجلس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، على اقتراح وزارة الخارجية الروسية إلغاء الاتفاق حول إنشاء القنصلية العامة للجمهورية التشيكية في يكاترينبورغ؛ ووقّع رئيس... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T13:22+0000
2023-02-17T13:22+0000
2023-02-17T13:22+0000
روسيا
تعليق
قنصلية
التشيك
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية: "تبني اقتراح وزارة الخارجية الروسية بإلغاء الاتفاق المبرم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية التشيك، بشأن إنشاء القنصلية العامة للجمهورية التشيكية في يكاترينبورغ بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والمبرم بصيغة تبادل المذكرات". في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء السفير الإيطالي لدى روسيا، جورجيو ستاراتشي، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية بسبب إلغاء عروض لعدد من الفنانين الروس في البلاد، في الآونة الأخيرة.وجاء في بيان الوزارة، نُشر على موقعها الرسمي: "في17 شباط / فبراير، تم استدعاء سفير الجمهورية الإيطالية لدى روسيا الاتحادية، جورجيو ستاراتشي، إلى (مبنى) وزارة الخارجية الروسية. وأثناء المحادثة، تم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية عن استغراب الجانب الروسي بشأن إلغاء عروض عدد من الفنانين الروس في الجمهورية الإيطالية، في الآونة الأخيرة".وأضاف البيان: "تم إبلاغ السفير بأن روسيا تظل منفتحة على الحوار في مجال الثقافة ولا تنوي فرض قيود على الشخصيات الثقافية من إيطاليا. بالطبع إذا التزم الجانب الإيطالي بشروط المساواة والمعاملة بالمثل في التواصل في هذا المجال".كما تم إطلاع السفير الإيطالي على "التقييمات الروسية للإمدادات الجارية لنظام كييف من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الهجومية منها، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، وبشكل عام، الخط الغربي لتصعيد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230124/التشيك-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لتشديد-العقوبات-ضد-قطاع-التكنولوجيا-في-روسيا-1072660766.html
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روسيا, تعليق, قنصلية, التشيك
روسيا, تعليق, قنصلية, التشيك
روسيا تلغي الاتفاق بشأن افتتاح القنصلية العامة التشيكية في يكاترينبورغ
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وافق مجلس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، على اقتراح وزارة الخارجية الروسية إلغاء الاتفاق حول إنشاء القنصلية العامة للجمهورية التشيكية في يكاترينبورغ؛ ووقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين القرار بهذا الصدد.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية: "تبني اقتراح وزارة الخارجية الروسية بإلغاء الاتفاق المبرم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية التشيك، بشأن إنشاء القنصلية العامة للجمهورية التشيكية في يكاترينبورغ بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، والمبرم بصيغة تبادل المذكرات".
وصدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإخطار الجانب التشيكي بالقرار.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء السفير الإيطالي لدى روسيا، جورجيو ستاراتشي، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية بسبب إلغاء عروض لعدد من الفنانين الروس في البلاد، في الآونة الأخيرة.
وجاء في بيان الوزارة، نُشر على موقعها الرسمي: "في17 شباط / فبراير، تم استدعاء سفير الجمهورية الإيطالية لدى روسيا الاتحادية، جورجيو ستاراتشي، إلى (مبنى) وزارة الخارجية الروسية. وأثناء المحادثة، تم إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية عن استغراب الجانب الروسي بشأن إلغاء عروض عدد من الفنانين الروس في الجمهورية الإيطالية، في الآونة الأخيرة".
وتم إبلاغ الدبلوماسي بأن قرارات روما هذه "تشير إلى ظهور ميل للتمييز ضد الفنانين الروس وتضييق التبادلات الثقافية والإنسانية، وهو ما يتعارض مع تصريحات ممثلي القيادة الإيطالية حول أهمية الحفاظ على فضاء مشترك للثقافة الأوروبية والعالمية، وعدم جواز إقامة حواجز وأسوار فيها على أساس الانتماء القومي".
وأضاف البيان: "تم إبلاغ السفير بأن روسيا تظل منفتحة على الحوار في مجال الثقافة ولا تنوي فرض قيود على الشخصيات الثقافية من إيطاليا. بالطبع إذا التزم الجانب الإيطالي بشروط المساواة والمعاملة بالمثل في التواصل في هذا المجال".
كما تم إطلاع السفير الإيطالي على "التقييمات الروسية للإمدادات الجارية لنظام كييف من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الهجومية منها، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، وبشكل عام، الخط الغربي لتصعيد الصراع".