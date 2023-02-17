https://sputnikarabic.ae/20230217/روسيا-تنصح-أوكرانيا-بعدم-اعتبار-السعي-وراء-الربح-محاربة-لتهديدات-الجوع-في-العالم-1073663615.html
روسيا تنصح أوكرانيا بعدم اعتبار السعي وراء الربح محاربة لتهديدات الجوع في العالم
روسيا تنصح أوكرانيا بعدم اعتبار السعي وراء الربح محاربة لتهديدات الجوع في العالم
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنصح كييف بعدم اعتبار السعي وراء الربح على أنه محاربة تهديدات الجوع في العالم. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T15:53+0000
2023-02-17T15:53+0000
2023-02-17T15:53+0000
روسيا
حبوب
مبادرة
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، تعليقا على التصريحات الأخيرة لممثلي أوكرانيا لتمديد "صفقة الحبوب": "عشية انتهاء الولاية الثانية لـ" مبادرة البحر الأسود "في 18 آذار (مارس) من هذا العام، لوحظ زيادة في عدد التعليقات في وسائل الإعلام وتكرار موضوع صادرات الحبوب الأوكرانية. وزيران من كييف - (وزير الخارجية - محرر) ديمتري كوليبا - أشار إلى تشويه الحقائق والافتراءات في بيان مشترك و (وزير البنية التحتية - محرر) ألكسندر كوبراكوف ... مباشرة بعد التوقيع في اسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022. "حزمة" الاتفاقات المترابطة بـ"مبادرة البحر الأسود" ومذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية المحلية- بدأنا التنفيذ المسؤول والفعال لالتزاماتنا"، مشيرة إلى أن الممثلين الروس يتصرفون بدقة ضمن قواعد الإجراءات المتفق عليها والطرائق المعتمدة في البداية.وأشارت الوزارة إلى أن ثقة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مارس تبدو مفاجئة على خلفية تراجع إمدادات الحبوب للدول الأكثر فقرا.وتابعت "في ظل هذه الخلفية، يبدو بيان رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أكثر إثارة للدهشة، معربا عن ثقته في تمديد الاتفاقية بعد 18 مارس من هذا العام في إشارة إلى احتياجات الجنوب العالمي وضمان الأمن الغذائي بشكل عام".
https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-اتفاق-الحبوب-تحول-من-مبادرة-إنسانية-إلى-تجارية-بحتة-1073341760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حبوب, مبادرة, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, حبوب, مبادرة, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تنصح أوكرانيا بعدم اعتبار السعي وراء الربح محاربة لتهديدات الجوع في العالم
تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنصح كييف بعدم اعتبار السعي وراء الربح على أنه محاربة تهديدات الجوع في العالم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، تعليقا على التصريحات الأخيرة لممثلي أوكرانيا لتمديد "صفقة الحبوب": "عشية انتهاء الولاية الثانية لـ" مبادرة البحر الأسود "في 18 آذار (مارس) من هذا العام، لوحظ زيادة في عدد التعليقات في وسائل الإعلام وتكرار موضوع صادرات الحبوب الأوكرانية. وزيران من كييف - (وزير الخارجية - محرر) ديمتري كوليبا - أشار إلى تشويه الحقائق والافتراءات في بيان مشترك و (وزير البنية التحتية - محرر) ألكسندر كوبراكوف ... مباشرة بعد التوقيع في اسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022. "حزمة" الاتفاقات المترابطة بـ"مبادرة البحر الأسود" ومذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية المحلية- بدأنا التنفيذ المسؤول والفعال لالتزاماتنا"، مشيرة إلى أن الممثلين الروس يتصرفون بدقة ضمن قواعد الإجراءات المتفق عليها والطرائق المعتمدة في البداية.
وأضافت "هناك الكثير من الحديث عن التخفيض المزعوم للأسعار العالمية للأغذية والأسمدة واستقرارها. ولكن في الواقع، لا تزال تكلفة القمح باهظة الثمن. سعر الأمونيا، وهي مادة خام رئيسية لإنتاج الأسمدة، بلغ مستوى قياسيا عند 1100 دولار للمتر المكعب، وهو ما أدى بالفعل ليس فقط إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف، ولكن أيضا إلى النقص المادي. لمنع استئناف تشغيل خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا، المنصوص عليه بوضوح في "مبادرة البحر الأسود".
وأشارت الوزارة إلى أن ثقة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مارس تبدو مفاجئة على خلفية تراجع إمدادات الحبوب للدول الأكثر فقرا.
"من المهم أيضا أن تتناقص حصة الشحنات إلى أفقر البلدان، على الرغم من الأهداف التي حددها في الأصل الأمين العام للأمم المتحدة "لإطعام الجياع"- من 4% في نهاية المرحلة الأولى إلى 2.7% في الوقت الحاضر. ولهذا السبب أعادت الأمم المتحدة تدريب المبادرة نفسها على الفور من العمل الإنساني إلى التجاري".
وتابعت "في ظل هذه الخلفية، يبدو بيان رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أكثر إثارة للدهشة، معربا عن ثقته في تمديد الاتفاقية بعد 18 مارس من هذا العام في إشارة إلى احتياجات الجنوب العالمي وضمان الأمن الغذائي بشكل عام".