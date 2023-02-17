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رياض محرز يفوز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي
رياض محرز يفوز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي
فاز اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز جائزة أحسن لاعب في بطولة إنجلترا لِفترة شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T17:55+0000
2023-02-17T17:55+0000
رياضة
جائزة
جائزة أحسن لاعب
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأعلنت جمعية اللاعبين المحترفين في البطولة الإنجليزية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، منح الجائزةَ لِقائد "محاربي الصّحراء" ونادي ماتنشستر سيتي.وتألّق جناح مانشستر سيتي رياض محرز في مقابلات فريقه شهر يناير الماضي، حيث سجّل خمسة أهداف، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين.
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رياضة, جائزة, جائزة أحسن لاعب, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, جائزة, جائزة أحسن لاعب, أخبار الدوري الإنجليزي

رياض محرز يفوز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي

17:55 GMT 17.02.2023
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Lee Smith
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فاز اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز جائزة أحسن لاعب في بطولة إنجلترا لِفترة شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلنت جمعية اللاعبين المحترفين في البطولة الإنجليزية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، منح الجائزةَ لِقائد "محاربي الصّحراء" ونادي ماتنشستر سيتي.
وتألّق جناح مانشستر سيتي رياض محرز في مقابلات فريقه شهر يناير الماضي، حيث سجّل خمسة أهداف، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين.
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