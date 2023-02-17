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https://sputnikarabic.ae/20230217/زلزال-بقوة-46-درجة-يضرب-شرق-تايوان--1073633588.html
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق تايوان
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة شرق تايوان صباح الجمعة، وفقا لمكتب الطقس المركزي التايواني. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T04:29+0000
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أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وقع الزلزال في الساعة 9:22 صباحا بالتوقيت المحلي (01:22 بتوقيت غرينتش) على عمق 18.7 كيلومترا (11 ميلا)، ويقع مركز الزلزال في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات أو أضرار.ووفقا للإحصاءات، فإن الهزات في مقاطعة هوالين أكثر تواترا مما هي عليه في أجزاء أخرى من تايوان.في فبراير 2018، قتل زلزال قوي بلغت قوته 6.5 درجة 16 شخصا وأصاب 285 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/زلزال-بقوة-62-ريختر-يضرب-الساحل-الشرقي-لجزيرة-تايوان-1071215674.html
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أخبار تايوان
أخبار تايوان

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق تايوان

04:29 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 17.02.2023)
© AFP 2023 / Yang Jen-Fuتداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018
تداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / Yang Jen-Fu
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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة شرق تايوان صباح الجمعة، وفقا لمكتب الطقس المركزي التايواني.
بكين - سبوتنيك. وقع الزلزال في الساعة 9:22 صباحا بالتوقيت المحلي (01:22 بتوقيت غرينتش) على عمق 18.7 كيلومترا (11 ميلا)، ويقع مركز الزلزال في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ.
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ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات أو أضرار.
ووفقا للإحصاءات، فإن الهزات في مقاطعة هوالين أكثر تواترا مما هي عليه في أجزاء أخرى من تايوان.
في فبراير 2018، قتل زلزال قوي بلغت قوته 6.5 درجة 16 شخصا وأصاب 285 آخرين.
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