https://sputnikarabic.ae/20230217/زلزال-بقوة-46-درجة-يضرب-شرق-تايوان--1073633588.html
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق تايوان
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة شرق تايوان صباح الجمعة، وفقا لمكتب الطقس المركزي التايواني. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T04:29+0000
2023-02-17T04:29+0000
2023-02-17T05:01+0000
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وقع الزلزال في الساعة 9:22 صباحا بالتوقيت المحلي (01:22 بتوقيت غرينتش) على عمق 18.7 كيلومترا (11 ميلا)، ويقع مركز الزلزال في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات أو أضرار.ووفقا للإحصاءات، فإن الهزات في مقاطعة هوالين أكثر تواترا مما هي عليه في أجزاء أخرى من تايوان.في فبراير 2018، قتل زلزال قوي بلغت قوته 6.5 درجة 16 شخصا وأصاب 285 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/زلزال-بقوة-62-ريختر-يضرب-الساحل-الشرقي-لجزيرة-تايوان-1071215674.html
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أخبار تايوان
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق تايوان
04:29 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة شرق تايوان صباح الجمعة، وفقا لمكتب الطقس المركزي التايواني.
بكين - سبوتنيك
. وقع الزلزال في الساعة 9:22 صباحا بالتوقيت المحلي (01:22 بتوقيت غرينتش) على عمق 18.7 كيلومترا (11 ميلا)، ويقع مركز الزلزال في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ.
15 ديسمبر 2022, 07:10 GMT
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات أو أضرار.
ووفقا للإحصاءات، فإن الهزات في مقاطعة هوالين أكثر تواترا مما هي عليه في أجزاء أخرى من تايوان.
في فبراير 2018، قتل زلزال قوي بلغت قوته 6.5 درجة 16 شخصا
وأصاب 285 آخرين.