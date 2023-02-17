https://sputnikarabic.ae/20230217/شولتس-يحذر-من-الاستعداد-لحرب-طويلة-في-أوكرانيا-1073666295.html

شولتس يحذر من "الاستعداد لحرب طويلة" في أوكرانيا

شولتس يحذر من "الاستعداد لحرب طويلة" في أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه "من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة" ‏في أوكرانيا، مضيفا أن حلفاء كييف سيبقون معا طوال المدة.‏ 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T17:47+0000

2023-02-17T17:47+0000

2023-02-17T17:47+0000

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وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في ألمانيا: "أعتقد أنه من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة، ومن الحكمة أن نرسل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة مفادها بأننا مستعدون للبقاء طوال الوقت مع أوكرانيا، وأننا سندعم البلد باستمرار".وتابع المستشار الألماني: "إن القرار المهم حقا الذي يجب أن نتخذه جميعا، هو أن نقول إننا على استعداد للقيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا".وبينما تجنب أولاف شولتس الالتزام بموعد نهائي مستهدف للضراع، قال إن "الوحدة بين الحلفاء الأوكرانيين فاجأت الرئيس الروسي".وقال: "إنني متأكد تماما من أن بوتين لم يتوقع أبدا أن تكون هناك أوروبا الموحدة، وأنه سيكون هناك ذلك العالم الموحد، ولم يعتقد أبدا أن الشراكة عبر الأطلسي ستنجح إلى هذا الحد".ووجه شولتس في تصريحاته الإعلامية المديح للولايات المتحدة، لدعمها المستمر والحيوي، قائلا: "نحن نفعل ذلك فقط مع أصدقائنا وشركائنا، وخاصة مع أمريكا"، مضيفًا أنه يقدر حقا "تحالف حكومته القوي" مع الولايات المتحدة.وبشأن سؤال في المقابلة مع "ٍسي إن إن" بشأن نشر المزيد من الدبابات، قال المستشار الألماني، إن "ذلك سيتم قريبا جدا، جنبًا إلى جنب مع الجنود المدربين".وتابع منوّها إلى أن العديد من شركاء أوكرانيا غير قادرين على تسليم أحدث دبابات "ليوبارد"، ولفت إلى أن ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم للدول الراغبة بنقل أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، في واشنطن 3 آذار/ مارس المقبل.وأضاف البيان: "زيارة المستشار تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفنا في الناتو".وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث "سيناقش القادة جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها"، حسبما جاء في البيان.ووفقا للبيان فإنهما سيناقشان تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والتعاون المتواصل في مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.

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