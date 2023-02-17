عربي
مراسل "سبوتنيك": مقتل 42 مدنيا في هجوم لـ"داعش" على بادية السخنة بريف حمص الشرقي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/شولتس-يحذر-من-الاستعداد-لحرب-طويلة-في-أوكرانيا-1073666295.html
شولتس يحذر من "الاستعداد لحرب طويلة" في أوكرانيا
شولتس يحذر من "الاستعداد لحرب طويلة" في أوكرانيا
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه "من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة" ‏في أوكرانيا، مضيفا أن حلفاء كييف سيبقون معا طوال المدة.‏ 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T17:47+0000
2023-02-17T17:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في ألمانيا: "أعتقد أنه من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة، ومن الحكمة أن نرسل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة مفادها بأننا مستعدون للبقاء طوال الوقت مع أوكرانيا، وأننا سندعم البلد باستمرار".وتابع المستشار الألماني: "إن القرار المهم حقا الذي يجب أن نتخذه جميعا، هو أن نقول إننا على استعداد للقيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا".وبينما تجنب أولاف شولتس الالتزام بموعد نهائي مستهدف للضراع، قال إن "الوحدة بين الحلفاء الأوكرانيين فاجأت الرئيس الروسي".وقال: "إنني متأكد تماما من أن بوتين لم يتوقع أبدا أن تكون هناك أوروبا الموحدة، وأنه سيكون هناك ذلك العالم الموحد، ولم يعتقد أبدا أن الشراكة عبر الأطلسي ستنجح إلى هذا الحد".ووجه شولتس في تصريحاته الإعلامية المديح للولايات المتحدة، لدعمها المستمر والحيوي، قائلا: "نحن نفعل ذلك فقط مع أصدقائنا وشركائنا، وخاصة مع أمريكا"، مضيفًا أنه يقدر حقا "تحالف حكومته القوي" مع الولايات المتحدة.وبشأن سؤال في المقابلة مع "ٍسي إن إن" بشأن نشر المزيد من الدبابات، قال المستشار الألماني، إن "ذلك سيتم قريبا جدا، جنبًا إلى جنب مع الجنود المدربين".وتابع منوّها إلى أن العديد من شركاء أوكرانيا غير قادرين على تسليم أحدث دبابات "ليوبارد"، ولفت إلى أن ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم للدول الراغبة بنقل أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، في واشنطن 3 آذار/ مارس المقبل.وأضاف البيان: "زيارة المستشار تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفنا في الناتو".وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث "سيناقش القادة جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها"، حسبما جاء في البيان.ووفقا للبيان فإنهما سيناقشان تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والتعاون المتواصل في مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/رئيسة-وزراء-إيطاليا-مأدبة-عشاء-ماكرون-لزيلينسكي-في-باريس-غير-لائقة-وخطأ-سياسي-1073357087.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060982610_189:0:1593:1053_1920x0_80_0_0_a8caef5192f4d8d11fa3d5a27390cb7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

شولتس يحذر من "الاستعداد لحرب طويلة" في أوكرانيا

17:47 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
المستشار الألماني، أولاف شولتس
© AFP 2023 / BEN STANSALL
تابعنا عبرTelegram
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه "من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة" ‏في أوكرانيا، مضيفا أن حلفاء كييف سيبقون معا طوال المدة.‏
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في ألمانيا: "أعتقد أنه من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة، ومن الحكمة أن نرسل للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة مفادها بأننا مستعدون للبقاء طوال الوقت مع أوكرانيا، وأننا سندعم البلد باستمرار".
وتابع المستشار الألماني: "إن القرار المهم حقا الذي يجب أن نتخذه جميعا، هو أن نقول إننا على استعداد للقيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا".
وبينما تجنب أولاف شولتس الالتزام بموعد نهائي مستهدف للضراع، قال إن "الوحدة بين الحلفاء الأوكرانيين فاجأت الرئيس الروسي".
وقال: "إنني متأكد تماما من أن بوتين لم يتوقع أبدا أن تكون هناك أوروبا الموحدة، وأنه سيكون هناك ذلك العالم الموحد، ولم يعتقد أبدا أن الشراكة عبر الأطلسي ستنجح إلى هذا الحد".
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيسة وزراء إيطاليا: مأدبة عشاء ماكرون لزيلينسكي في باريس غير لائقة و"خطأ سياسي"‏
10 فبراير, 14:44 GMT
ووجه شولتس في تصريحاته الإعلامية المديح للولايات المتحدة، لدعمها المستمر والحيوي، قائلا: "نحن نفعل ذلك فقط مع أصدقائنا وشركائنا، وخاصة مع أمريكا"، مضيفًا أنه يقدر حقا "تحالف حكومته القوي" مع الولايات المتحدة.
وبشأن سؤال في المقابلة مع "ٍسي إن إن" بشأن نشر المزيد من الدبابات، قال المستشار الألماني، إن "ذلك سيتم قريبا جدا، جنبًا إلى جنب مع الجنود المدربين".
وتابع منوّها إلى أن العديد من شركاء أوكرانيا غير قادرين على تسليم أحدث دبابات "ليوبارد"، ولفت إلى أن ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم للدول الراغبة بنقل أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، في واشنطن 3 آذار/ مارس المقبل.
وأضاف البيان: "زيارة المستشار تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفنا في الناتو".
وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث "سيناقش القادة جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها"، حسبما جاء في البيان.
ووفقا للبيان فإنهما سيناقشان تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والتعاون المتواصل في مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала