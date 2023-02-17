https://sputnikarabic.ae/20230217/ضابط-مخابرات-أمريكي-يوجه-نصائح-لزيلينسكي-حول-السلام-مع-روسيا-1073657334.html
ضابط مخابرات أمريكي يوجه نصائح لزيلينسكي حول السلام مع روسيا
ضابط مخابرات أمريكي يوجه نصائح لزيلينسكي حول السلام مع روسيا
دعا الضابط المتقاعد في مخابرات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قبول الموقف الروسي لتسريع بدء عملية السلام. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T13:36+0000
2023-02-17T13:36+0000
2023-02-17T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
فلاديمير زيلينسكي
مفاوضات
روسيا
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وقال الضابط في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، "لا يمكنك الجلوس على طاولة المفاوضات عندما تتحدث لغات مختلفة تماما. في مرحلة ما، سيتعين على زيلينسكي تعلم التحدث باللغة الروسية، ولا أعني حرفيا، يحتاج إلى فهم موقف موسكو وعندها فقط سيتم التفاوض من أجل الوصول إلى تسوية".بالإضافة إلى ذلك، يحذر ريتر من أن خطط زيلينسكي للاستيلاء على دونباس وشبه جزيرة القرم غير ممكنة، وكلما أسرع الزعيم الأوكراني في الاعتراف بذلك، زادت احتمالية تجنب الخسائر الفادحة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير زيلينسكي, مفاوضات, روسيا
العالم, فلاديمير زيلينسكي, مفاوضات, روسيا
ضابط مخابرات أمريكي يوجه نصائح لزيلينسكي حول السلام مع روسيا
13:36 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
دعا الضابط المتقاعد في مخابرات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قبول الموقف الروسي لتسريع بدء عملية السلام.
وقال الضابط في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، "لا يمكنك الجلوس على طاولة المفاوضات عندما تتحدث لغات مختلفة تماما. في مرحلة ما، سيتعين على زيلينسكي تعلم التحدث باللغة الروسية، ولا أعني حرفيا، يحتاج إلى فهم موقف موسكو وعندها فقط سيتم التفاوض من أجل الوصول إلى تسوية".
وأكد الضابط الأمريكي أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم استعداد كييف لقبول الواقع الذي فشلت فيه القوات المسلحة لأوكرانيا في الحصول على مزايا على القوات المسلحة لروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر ريتر من أن خطط زيلينسكي للاستيلاء على دونباس وشبه جزيرة القرم غير ممكنة، وكلما أسرع الزعيم الأوكراني في الاعتراف بذلك، زادت احتمالية تجنب الخسائر الفادحة.