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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-دبابة-أوكرانية-على-مرتينفيديو-1073640749.html
طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو
طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعملية تدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة مسيّرة روسية من طراز "لانسيت". 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:08+0000
2023-02-17T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت مقاطع الفيديو أن الطائرة المسيرة الأولى استهدفت جانب الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.وعمل أفراد الطاقم في إخماد النيران، لكن في تلك اللحظات وصلت طائرة مسيّرة أخرى وأصابت برج الدبابة مباشرة، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.والجدير بالذكر أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة إلى طائرة لانسيت المسيرة، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. ما يعد اختراق درع الآلية ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو

10:08 GMT 17.02.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعملية تدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة مسيّرة روسية من طراز "لانسيت".
وأظهرت مقاطع الفيديو أن الطائرة المسيرة الأولى استهدفت جانب الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وعمل أفراد الطاقم في إخماد النيران، لكن في تلك اللحظات وصلت طائرة مسيّرة أخرى وأصابت برج الدبابة مباشرة، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.
والجدير بالذكر أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة إلى طائرة لانسيت المسيرة، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. ما يعد اختراق درع الآلية ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين دون طيار.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMT
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