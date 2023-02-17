https://sputnikarabic.ae/20230217/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-دبابة-أوكرانية-على-مرتينفيديو-1073640749.html
طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو
طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعملية تدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة مسيّرة روسية من طراز "لانسيت". 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:08+0000
2023-02-17T10:08+0000
2023-02-17T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت مقاطع الفيديو أن الطائرة المسيرة الأولى استهدفت جانب الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.وعمل أفراد الطاقم في إخماد النيران، لكن في تلك اللحظات وصلت طائرة مسيّرة أخرى وأصابت برج الدبابة مباشرة، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.والجدير بالذكر أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة إلى طائرة لانسيت المسيرة، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. ما يعد اختراق درع الآلية ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرات مسيرة روسية تستهدف دبابة أوكرانية على مرتين...فيديو
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعملية تدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة مسيّرة روسية من طراز "لانسيت".
وأظهرت مقاطع الفيديو أن الطائرة المسيرة الأولى استهدفت جانب الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وعمل أفراد الطاقم في إخماد النيران، لكن في تلك اللحظات وصلت طائرة مسيّرة أخرى وأصابت برج الدبابة مباشرة، وبعد ذلك بدأ الحريق داخل الدبابة.
والجدير بالذكر أن الدبابة هدف صعب إلى حد ما بالنسبة إلى طائرة لانسيت المسيرة، حيث يزن رأسها من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات. ما يعد اختراق درع الآلية ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج المشغلون إلى استخدام طائرتين دون طيار.