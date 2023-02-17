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https://sputnikarabic.ae/20230217/عبور-نحو-100-شاحنة-مساعدات-أممية-من-تركيا-إلى-شمال-غرب-سوريا-منذ-بدء-عمليات-الإغاثة-1073653950.html
عبور نحو 100 شاحنة مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا منذ بدء عمليات الإغاثة
عبور نحو 100 شاحنة مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا منذ بدء عمليات الإغاثة
أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، عن عبور أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات الأمم المتحدة، عبر الحدود إلى شمال غربي... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:27+0000
2023-02-17T12:50+0000
العالم
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وقال البيان: "عبرت أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا، منذ استئناف عملية المساعدات عبر الحدود، في 9 فبراير.وتضمنت المساعدات خياما وبطانيات ومدافئ، بالإضافة إلى المواد الغذائية والأدوية، ومستلزمات اختبار الكوليرا.وأضاف البيان أن "المساعدات قدمتها ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتحديداً المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية".وحدد البيان أن توزيع المساعدات يتم عن طريق الشركاء المنفذين العاملين في مركز الاستقبال في مدينة أعزاز السورية، الذي يأوي نحو 120 عائلة نازحة.وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل توسيع نطاق عملياتها، للاستفادة من جميع المعابر الحدودية التركية - السورية الثلاثة، وتحديداً باب الهوى وباب السلامة ومعبر الراعي؛ وذلك لضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى مختلف مناطق شمال غربي سوريا.وحول عدد ضحايا الزلزال، شمال غربي سوريا؛ أفاد البيان أنه "تمّ الإبلاغ عمّا يقرب من 4400 حالة وفاة وأكثر من 8600 إصابة، في شمال غرب سوريا، حتى تاريخ 13 شباط، مع انتهاء جهود البحث والإنقاذ في وقت سابق من هذا الأسبوع".وتمّ الإبلاغ عن أكثر من 60 في المئة من الإصابات، أو نحو 5300 إصابة، في منطقة حارم وحدها".ومستشهدا بتقرير مبادرة "ريتش" الإنسانية، تطرق البيان إلى الأضرار، التي لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية في المنطقة، ذاكراً أنه "حتى تاريخ 14 فبراير، دمّر أكثر من 8900 مبنى، كلياً أو جزئيا، شمال غربي سوريا؛ مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 11 ألف شخص".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.
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عبور نحو 100 شاحنة مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا منذ بدء عمليات الإغاثة

12:27 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 17.02.2023)
© AFP 2023 / Zein Al Rifalمدينة نورداغي، التي سيتم تدميرها بالكامل بعد الزلزال المدمر، تركيا
مدينة نورداغي، التي سيتم تدميرها بالكامل بعد الزلزال المدمر، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / Zein Al Rifal
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أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، عن عبور أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات الأمم المتحدة، عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا؛ وذلك منذ استئناف عملية المساعدات عبر الحدود، في 9 من شباط/فبراير الجاري.
وقال البيان: "عبرت أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا، منذ استئناف عملية المساعدات عبر الحدود، في 9 فبراير.
وتضمنت المساعدات خياما وبطانيات ومدافئ، بالإضافة إلى المواد الغذائية والأدوية، ومستلزمات اختبار الكوليرا.

وأضاف البيان أن "المساعدات قدمتها ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتحديداً المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية".
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وحدد البيان أن توزيع المساعدات يتم عن طريق الشركاء المنفذين العاملين في مركز الاستقبال في مدينة أعزاز السورية، الذي يأوي نحو 120 عائلة نازحة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل توسيع نطاق عملياتها، للاستفادة من جميع المعابر الحدودية التركية - السورية الثلاثة، وتحديداً باب الهوى وباب السلامة ومعبر الراعي؛ وذلك لضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى مختلف مناطق شمال غربي سوريا.

وحول عدد ضحايا الزلزال، شمال غربي سوريا؛ أفاد البيان أنه "تمّ الإبلاغ عمّا يقرب من 4400 حالة وفاة وأكثر من 8600 إصابة، في شمال غرب سوريا، حتى تاريخ 13 شباط، مع انتهاء جهود البحث والإنقاذ في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وتمّ الإبلاغ عن أكثر من 60 في المئة من الإصابات، أو نحو 5300 إصابة، في منطقة حارم وحدها".

ومستشهدا بتقرير مبادرة "ريتش" الإنسانية، تطرق البيان إلى الأضرار، التي لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية في المنطقة، ذاكراً أنه "حتى تاريخ 14 فبراير، دمّر أكثر من 8900 مبنى، كلياً أو جزئيا، شمال غربي سوريا؛ مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 11 ألف شخص".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.

وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.
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