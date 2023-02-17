https://sputnikarabic.ae/20230217/عبور-نحو-100-شاحنة-مساعدات-أممية-من-تركيا-إلى-شمال-غرب-سوريا-منذ-بدء-عمليات-الإغاثة-1073653950.html

عبور نحو 100 شاحنة مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا منذ بدء عمليات الإغاثة

عبور نحو 100 شاحنة مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا منذ بدء عمليات الإغاثة

أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، عن عبور أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات الأمم المتحدة، عبر الحدود إلى شمال غربي... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T12:27+0000

2023-02-17T12:27+0000

2023-02-17T12:50+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073587708_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_0e63d8a48f98fd9a387b98c9e3ffc296.jpg

وقال البيان: "عبرت أكثر من 100 شاحنة محملة بمساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا، منذ استئناف عملية المساعدات عبر الحدود، في 9 فبراير.وتضمنت المساعدات خياما وبطانيات ومدافئ، بالإضافة إلى المواد الغذائية والأدوية، ومستلزمات اختبار الكوليرا.وأضاف البيان أن "المساعدات قدمتها ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتحديداً المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية".وحدد البيان أن توزيع المساعدات يتم عن طريق الشركاء المنفذين العاملين في مركز الاستقبال في مدينة أعزاز السورية، الذي يأوي نحو 120 عائلة نازحة.وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل توسيع نطاق عملياتها، للاستفادة من جميع المعابر الحدودية التركية - السورية الثلاثة، وتحديداً باب الهوى وباب السلامة ومعبر الراعي؛ وذلك لضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى مختلف مناطق شمال غربي سوريا.وحول عدد ضحايا الزلزال، شمال غربي سوريا؛ أفاد البيان أنه "تمّ الإبلاغ عمّا يقرب من 4400 حالة وفاة وأكثر من 8600 إصابة، في شمال غرب سوريا، حتى تاريخ 13 شباط، مع انتهاء جهود البحث والإنقاذ في وقت سابق من هذا الأسبوع".وتمّ الإبلاغ عن أكثر من 60 في المئة من الإصابات، أو نحو 5300 إصابة، في منطقة حارم وحدها".ومستشهدا بتقرير مبادرة "ريتش" الإنسانية، تطرق البيان إلى الأضرار، التي لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية في المنطقة، ذاكراً أنه "حتى تاريخ 14 فبراير، دمّر أكثر من 8900 مبنى، كلياً أو جزئيا، شمال غربي سوريا؛ مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 11 ألف شخص".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.

https://sputnikarabic.ae/20230214/الأمم-المتحدة-تدعو-لجمع-397-مليون-دولار-لضحايا-زلزال-سوريا-1073522979.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم