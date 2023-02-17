https://sputnikarabic.ae/20230217/فنان-تونسي-يثير-غضب-المتابعين-بسبب-تصريحاته-عن-كره-الحجاب-1073665375.html
فنان تونسي يثير غضب المتابعين بسبب تصريحاته عن "كره الحجاب"
فنان تونسي يثير غضب المتابعين بسبب تصريحاته عن "كره الحجاب"
قال الفنان التونسي محمد كوكة، إنه يكره الحجاب، معتبرا أنه "يهين المرأة". 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T17:08+0000
2023-02-17T17:08+0000
2023-02-17T17:08+0000
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وفي لقاء معه على قناة التاسعة التونسية، قال كوكة إن الحجاب ورث من بلاد متشددة لعادات بعضها ديني.وتابع أن ما يحدث للمرأة بشأن الحجاب يقلل قيمتها ويعتبرها شخص "أقل"، ولذا أضاف "أنا أكره الحجاب".وأشار إلى أن نساء في فرنسا يرتدين الحجاب، وهو ما يراه "إيمانا بأنها أقل من الرجل".وأكد الفنان التونسي أنه يتمنى أن يخلع الحجاب على المرأة "لأنه إهانة للنفس البشرية، ويحط من كرامتها".حديث محمد كوكة أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد كثيرون كلماته عن الحجاب معتبرينها بالمقابل تهجما على الإسلام، بينما ربط آخرون بين التصريحات وما يحدث على الساحة السياسية التونسية عموما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
فنان تونسي يثير غضب المتابعين بسبب تصريحاته عن "كره الحجاب"
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قال الفنان التونسي محمد كوكة، إنه يكره الحجاب، معتبرا أنه "يهين المرأة".
وفي لقاء معه على قناة التاسعة التونسية، قال كوكة إن الحجاب ورث من بلاد متشددة لعادات بعضها ديني.
وتابع أن ما يحدث للمرأة بشأن الحجاب يقلل قيمتها ويعتبرها شخص "أقل"، ولذا أضاف "أنا أكره الحجاب".
وأشار إلى أن نساء في فرنسا
يرتدين الحجاب، وهو ما يراه "إيمانا بأنها أقل من الرجل".
وأكد الفنان التونسي أنه يتمنى أن يخلع الحجاب على المرأة
"لأنه إهانة للنفس البشرية، ويحط من كرامتها".
حديث محمد كوكة أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد كثيرون كلماته عن الحجاب معتبرينها بالمقابل تهجما على الإسلام، بينما ربط آخرون بين التصريحات وما يحدث على الساحة السياسية التونسية عموما.