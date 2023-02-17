https://sputnikarabic.ae/20230217/كوريا-الشمالية-تحذر-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-من-إجراء-مناورات-عسكرية-وتهدد-بالرد-1073633896.html
كوريا الشمالية تحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من إجراء مناورات عسكرية وتهدد بالرد
كوريا الشمالية تحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من إجراء مناورات عسكرية وتهدد بالرد
أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي رغم محاولات واشنطن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة إطلاق نار من أجل التدرب على... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T05:56+0000
2023-02-17T05:56+0000
2023-02-17T05:56+0000
كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يظهر الواقع بوضوح أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هما الجانيان الرئيسيان اللذان يعملان عمدا على تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".وأضاف البيان: "وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الأمن يراوغ بشكل غير معقول مع جمهورية كوريا الشمالية، التي تحافظ على الصبر وضبط النفس من أجل تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية... فلا يحاول مجلس الأمن حتى في ردع الولايات المتحدة عن محاولة تغيير الوضع ولا يعرب حتى عن أي قلق بهذا الصدد".
https://sputnikarabic.ae/20230216/كوريا-الجنوبية-تصف-جارتها-الشمالية-بـالعدو-لأول-مرة-منذ-6-سنوات-1073619303.html
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كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية تحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من إجراء مناورات عسكرية وتهدد بالرد
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أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي رغم محاولات واشنطن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة إطلاق نار من أجل التدرب على الحرب.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "يظهر الواقع بوضوح أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هما الجانيان الرئيسيان اللذان يعملان عمدا على تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".
وأضاف البيان: "وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الأمن يراوغ بشكل غير معقول مع جمهورية كوريا الشمالية، التي تحافظ على الصبر وضبط النفس من أجل تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية... فلا يحاول مجلس الأمن حتى في ردع الولايات المتحدة عن محاولة تغيير الوضع ولا يعرب حتى عن أي قلق بهذا الصدد".