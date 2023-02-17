https://sputnikarabic.ae/20230217/لأول-مرة-افتتاح-كنيس-يهودي-في-الإمارات-1073661588.html

لأول مرة... افتتاح كنيس يهودي في الإمارات ومحمد بن زايد يعلق

لأول مرة... افتتاح كنيس يهودي في الإمارات ومحمد بن زايد يعلق

أعلنت الإمارات عن افتتاحها لأول كنيس يهودي في البلاد، مؤكدةً أن الهدف من ذلك هو "تعزيز حوار الأديان في الدولة الخليجية". 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T14:44+0000

2023-02-17T14:44+0000

2023-02-17T14:52+0000

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ويعتبر الكنيس اليهودي أو "بيت العائلة الإبراهيمية" الأول من نوعه في الإمارات، وتم افتتاحه للعامة يوم أمس الخميس في العاصمة أبوظبي.وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في دبي، أن المركز الذي تم افتتاحه سيكون منبرا للحوار والتعايش.ودعا خليفة المبارك إلى زيارة المكان بصبحة المرشدين "لاستكشاف الإيمان".ويقع إلى جانب الكنيس اليهودي مسجد وكنيسة، وتشترك المباني كلها في أن لها نفس الحجم والأبعاد الخارجية.الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، قال إن بيت العائلة الإبراهيمية والذي يضم دور العبادة الثلاثة يعتبر صرحا للحوار الحضاري والبناء، حسب صحيفة البيان الإماراتية.جمعية الجاليات اليهودية الخليجية أصدرت بيانا، أشادت فيه بالخطوة الإماراتية، مضيفةً أنها "متحمسة لرؤية كنيس يهودي جديد في منطقة الخليج".ويوجد الكنيس اليهودي الأول في البحرين، حيث تعيش جالية يهودية صغيرة.وتأتي الخطوة الإماراتية بعد أن وقعت الدولة اتفاق سلام مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020، بهدف تعزيز التعاون والحوار بين الدولتين.وأعقبت هذه الخطوة اتفاقات أخرى دبلوماسية وتجارية بين الدولتين.

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