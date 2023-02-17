https://sputnikarabic.ae/20230217/لقطات-تُعرض-لأول-مرة-على-الإطلاق-لـحطام-سفينة-تيتانيك-في-قاع-المحيط--1073672455.html
لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ"حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط"
لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ"حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط"
عرض معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، لقطات مصورة نادرة لحطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة في قاع المحيط الأطلسي، بعد أكثر من قرن من غرقها إثر اصطدامها بجبل جليدي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T21:36+0000
2023-02-17T21:36+0000
2023-02-17T21:36+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102333/73/1023337373_0:0:5315:2990_1920x0_80_0_0_ea031b45af35b53f37dec1cef26b8cb3.jpg
"تيتانيك" التي غرقت عام 1912، عثر على حطامها عام 1986، وعندئذٍ التقط فريق من المعهد مقاطع فيديو من خلال أكثر من 11 جولة غطس في مياه المحيط، مستخدما كاميرات يتم التحكم بها عن بعد، من على متن سفينة.وسبق أن عرضت عدة أفلام وثائقية عن "تيتانيك" لقطات لهذا الحطام، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس، لكن هذه المرة هي الأولى التي يُعرض فيها مقطع غير منقوص مدته 80 دقيقة.ويقول المعهد إن نشر اللقطات "يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ عام 1912، ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102333/73/1023337373_664:0:4651:2990_1920x0_80_0_0_311529bdcc5badf441b89d105f501b31.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ"حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط"
تابعنا عبر
عرض معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، لقطات مصورة نادرة لحطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة في قاع المحيط الأطلسي، بعد أكثر من قرن من غرقها إثر اصطدامها بجبل جليدي.
"تيتانيك" التي غرقت
عام 1912، عثر على حطامها عام 1986، وعندئذٍ التقط فريق من المعهد مقاطع فيديو من خلال أكثر من 11 جولة غطس في مياه المحيط، مستخدما كاميرات يتم التحكم بها عن بعد، من على متن سفينة.
وسبق أن عرضت عدة أفلام وثائقية عن "تيتانيك"
لقطات لهذا الحطام، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس، لكن هذه المرة هي الأولى التي يُعرض فيها مقطع غير منقوص مدته 80 دقيقة.
ويقول المعهد إن نشر اللقطات "يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ عام 1912، ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى".