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https://sputnikarabic.ae/20230217/لقطات-تُعرض-لأول-مرة-على-الإطلاق-لـحطام-سفينة-تيتانيك-في-قاع-المحيط--1073672455.html
لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ"حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط"
لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ"حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط"
عرض معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، لقطات مصورة نادرة لحطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة في قاع المحيط الأطلسي، بعد أكثر من قرن من غرقها إثر اصطدامها بجبل جليدي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T21:36+0000
2023-02-17T21:36+0000
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"تيتانيك" التي غرقت عام 1912، عثر على حطامها عام 1986، وعندئذٍ التقط فريق من المعهد مقاطع فيديو من خلال أكثر من 11 جولة غطس في مياه المحيط، مستخدما كاميرات يتم التحكم بها عن بعد، من على متن سفينة.وسبق أن عرضت عدة أفلام وثائقية عن "تيتانيك" لقطات لهذا الحطام، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس، لكن هذه المرة هي الأولى التي يُعرض فيها مقطع غير منقوص مدته 80 دقيقة.ويقول المعهد إن نشر اللقطات "يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ عام 1912، ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لقطات تُعرض لأول مرة على الإطلاق لـ"حطام سفينة تيتانيك في قاع المحيط"

21:36 GMT 17.02.2023
© AP Photo / Blue Star LineIn this rendering provided by Blue Star Line, the Titanic II is shown cruising at sea. The ship, which Australian billionaire Clive Palmer is planning to build in China, is scheduled to sail in 2016
In this rendering provided by Blue Star Line, the Titanic II is shown cruising at sea. The ship, which Australian billionaire Clive Palmer is planning to build in China, is scheduled to sail in 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Blue Star Line
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عرض معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، لقطات مصورة نادرة لحطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة في قاع المحيط الأطلسي، بعد أكثر من قرن من غرقها إثر اصطدامها بجبل جليدي.
"تيتانيك" التي غرقت عام 1912، عثر على حطامها عام 1986، وعندئذٍ التقط فريق من المعهد مقاطع فيديو من خلال أكثر من 11 جولة غطس في مياه المحيط، مستخدما كاميرات يتم التحكم بها عن بعد، من على متن سفينة.
وسبق أن عرضت عدة أفلام وثائقية عن "تيتانيك" لقطات لهذا الحطام، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس، لكن هذه المرة هي الأولى التي يُعرض فيها مقطع غير منقوص مدته 80 دقيقة.
ويقول المعهد إن نشر اللقطات "يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ عام 1912، ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى".
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