https://sputnikarabic.ae/20230217/ماكرون-يجب-على-الغرب-أن-يقيم-حوارا-مع-روسيا-والذي-من-دونه-لن-يكون-السلام-ممكنا-في-أوروبا-1073662861.html

ماكرون: يجب على الغرب أن يقيم حوارا مع روسيا والذي من دونه لن يكون السلام ممكنا في أوروبا

ماكرون: يجب على الغرب أن يقيم حوارا مع روسيا والذي من دونه لن يكون السلام ممكنا في أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن على العالم الغربي أن يجد "القوة والشجاعة" لإقامة حوار مع روسيا، والذي من دونه لن يكون السلام في أوروبا ممكناً، لكن... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T15:13+0000

2023-02-17T15:13+0000

2023-02-17T15:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

حوار

إيمانويل ماكرون

روسيا

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ميونيخ - سبوتنيك. وقال ماكرون الذي كان يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة: "لا أحد منا يستطيع تغيير جغرافية روسيا. ستظل دائما جزءً من أوروبا. ومعضلتنا أنه لن يكون هناك سلام موثوق وكامل في قارتنا حتى نتعلم كيفية حل "المسألة الروسية"، ولكن بكل عقلانية، ودون أي تهاون. هذا شيء أكدته بالكلمات والأفعال منذ بداية الصراع. نحن بحاجة إلى القوة والشجاعة لإعادة فتح الحوار (مع روسيا) لإيجاد حل دائم".وصرح ماكرون في وقت سابق، بأن فرنسا على الرغم من دعمها المستمر لأوكرانيا، تؤيد الحفاظ على الحوار مع روسيا، وهو ما يجب على الغرب إجراؤه، وتجنب حتى التصعيد اللفظي مع موسكو.وأكد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، في وقت سابق، أن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لا يجعل فرنسا طرفا في النزاع.وقالت ليجيندر:وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230128/الرئيس-الفرنسي-يؤكد-أنه-سيواصل-الحوار-مع-روسيا-1072799012.html

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العالم, حوار, إيمانويل ماكرون, روسيا