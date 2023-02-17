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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/ماكرون-يجب-على-الغرب-أن-يقيم-حوارا-مع-روسيا-والذي-من-دونه-لن-يكون-السلام-ممكنا-في-أوروبا-1073662861.html
ماكرون: يجب على الغرب أن يقيم حوارا مع روسيا والذي من دونه لن يكون السلام ممكنا في أوروبا
ماكرون: يجب على الغرب أن يقيم حوارا مع روسيا والذي من دونه لن يكون السلام ممكنا في أوروبا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن على العالم الغربي أن يجد "القوة والشجاعة" لإقامة حوار مع روسيا، والذي من دونه لن يكون السلام في أوروبا ممكناً، لكن... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T15:13+0000
2023-02-17T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
حوار
إيمانويل ماكرون
روسيا
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ميونيخ - سبوتنيك. وقال ماكرون الذي كان يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة: "لا أحد منا يستطيع تغيير جغرافية روسيا. ستظل دائما جزءً من أوروبا. ومعضلتنا أنه لن يكون هناك سلام موثوق وكامل في قارتنا حتى نتعلم كيفية حل "المسألة الروسية"، ولكن بكل عقلانية، ودون أي تهاون. هذا شيء أكدته بالكلمات والأفعال منذ بداية الصراع. نحن بحاجة إلى القوة والشجاعة لإعادة فتح الحوار (مع روسيا) لإيجاد حل دائم".وصرح ماكرون في وقت سابق، بأن فرنسا على الرغم من دعمها المستمر لأوكرانيا، تؤيد الحفاظ على الحوار مع روسيا، وهو ما يجب على الغرب إجراؤه، وتجنب حتى التصعيد اللفظي مع موسكو.وأكد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، في وقت سابق، أن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لا يجعل فرنسا طرفا في النزاع.وقالت ليجيندر:وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الرئيس-الفرنسي-يؤكد-أنه-سيواصل-الحوار-مع-روسيا-1072799012.html
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العالم, حوار, إيمانويل ماكرون, روسيا
العالم, حوار, إيمانويل ماكرون, روسيا

ماكرون: يجب على الغرب أن يقيم حوارا مع روسيا والذي من دونه لن يكون السلام ممكنا في أوروبا

15:13 GMT 17.02.2023
© Press Service of the President of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Press Service of the President of the Russian Federation
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن على العالم الغربي أن يجد "القوة والشجاعة" لإقامة حوار مع روسيا، والذي من دونه لن يكون السلام في أوروبا ممكناً، لكن الآن ليس الوقت المناسب لهذا الحوار.
ميونيخ - سبوتنيك. وقال ماكرون الذي كان يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة: "لا أحد منا يستطيع تغيير جغرافية روسيا. ستظل دائما جزءً من أوروبا. ومعضلتنا أنه لن يكون هناك سلام موثوق وكامل في قارتنا حتى نتعلم كيفية حل "المسألة الروسية"، ولكن بكل عقلانية، ودون أي تهاون. هذا شيء أكدته بالكلمات والأفعال منذ بداية الصراع. نحن بحاجة إلى القوة والشجاعة لإعادة فتح الحوار (مع روسيا) لإيجاد حل دائم".
وصرح ماكرون في وقت سابق، بأن فرنسا على الرغم من دعمها المستمر لأوكرانيا، تؤيد الحفاظ على الحوار مع روسيا، وهو ما يجب على الغرب إجراؤه، وتجنب حتى التصعيد اللفظي مع موسكو.
وأكد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، في وقت سابق، أن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
الرئيس الفرنسي يؤكد أنه سيواصل الحوار مع روسيا
28 يناير, 00:02 GMT
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لا يجعل فرنسا طرفا في النزاع.
وقالت ليجيندر:
"فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا وتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للدفاع المشروع لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة... لذلك نحن نرفض مزاعم تورطنا في النزاع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
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