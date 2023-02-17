https://sputnikarabic.ae/20230217/مجرمي-حربسياسي-أمريكي-يدعو-لإقالة-5-شخصيات-من-مناصبهم-1073634939.html
"مجرمي حرب"..سياسي أمريكي يدعو لإقالة 5 شخصيات من مناصبهم
"مجرمي حرب"..سياسي أمريكي يدعو لإقالة 5 شخصيات من مناصبهم
دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، لإقالة 5 شخصيات في الإدارة الأمريكية، بسبب جرائم حرب. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T07:19+0000
2023-02-17T07:19+0000
2023-02-17T07:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072508008_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_d690979f149cf245b74939bcae1e6ff0.jpg
وضمت هذه الشخصيات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والرئيس جو بايدن، وسكرتير مجلس الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومساعد وزيرة الخارجية فيكتوريا نولاند، بحسب ما نشر على صفحته الخاصة على "تويتر".يذكر أن يونغ مشهور بتصريحاته الشديدة ضد السلطات الأمريكية، حيث دعا في 14 يناير/كانون الثاني، لمحاكمة بايدن بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق ودول أخرى، والاستمرار بحرب بالوكالة ضد روسيا.بحسب رأيه، ودون استثناء، أصبح جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1945 مجرمي حرب، بالإضافة إلى ذلك، انتقد يونغ بشدة البيت الأبيض لدعمه كييف وتزويدها بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-زيلينسكي-سيلتقي-بايدن-في-بولندا-1073574199.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072508008_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_51cea5dc0afdcb1e6c8f322deafdb2dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"مجرمي حرب"..سياسي أمريكي يدعو لإقالة 5 شخصيات من مناصبهم
تابعنا عبر
دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، لإقالة 5 شخصيات في الإدارة الأمريكية، بسبب جرائم حرب.
وضمت هذه الشخصيات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والرئيس جو بايدن، وسكرتير مجلس الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومساعد وزيرة الخارجية فيكتوريا نولاند، بحسب ما نشر
على صفحته الخاصة على "تويتر".
قال يونغ: "لويد أوستن هو أحد أسوأ وأقوى مجرمي الحرب في العالم في الوقت الحالي، يحتاج إلى التقاعد وتوجيه التهم له رسميا وعزله من منصبه مع بايدن وسوليفان وبلينكن ونولاند".
يذكر أن يونغ مشهور بتصريحاته الشديدة ضد السلطات الأمريكية، حيث دعا في 14 يناير/كانون الثاني، لمحاكمة بايدن بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق ودول أخرى، والاستمرار بحرب بالوكالة ضد روسيا.
بحسب رأيه، ودون استثناء، أصبح جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1945 مجرمي حرب، بالإضافة إلى ذلك، انتقد يونغ بشدة البيت الأبيض لدعمه كييف وتزويدها بالأسلحة.