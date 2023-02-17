https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html

مصدر: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا

مصدر: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا

صرّح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يخططون للموافقة النهائية على عقوبات جديدة ضد روسيا الاتحادية في اجتماع... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T10:28+0000

2023-02-17T10:28+0000

2023-02-17T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بروكسل

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وقال المصدر: "الفكرة هي الإعلان عن الحزمة الجديدة من العقوبات، قبل 24 فبراير، لذا يجب الموافقة على "العقوبات" قبل ذلك التاريخ".وتابع المصدر: "لن تكون هناك موافقة على العقوبات يوم الاثنين مع استمرار المشاورات".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.قدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من "العقوبات" ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230217/موسكو-توجه-نصيحة-إلى-واشنطن-بعد-تصريحات-نولاند-حول-ضرب-القرم-1073640187.html

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