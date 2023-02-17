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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html
مصدر: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا
مصدر: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا
صرّح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يخططون للموافقة النهائية على عقوبات جديدة ضد روسيا الاتحادية في اجتماع... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:28+0000
2023-02-17T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بروكسل
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وقال المصدر: "الفكرة هي الإعلان عن الحزمة الجديدة من العقوبات، قبل 24 فبراير، لذا يجب الموافقة على "العقوبات" قبل ذلك التاريخ".وتابع المصدر: "لن تكون هناك موافقة على العقوبات يوم الاثنين مع استمرار المشاورات".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.قدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من "العقوبات" ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230217/موسكو-توجه-نصيحة-إلى-واشنطن-بعد-تصريحات-نولاند-حول-ضرب-القرم-1073640187.html
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روسيا, بروكسل
روسيا, بروكسل

مصدر: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا

10:28 GMT 17.02.2023
© AP Photo / KENZO TRIBOUILLARDامرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / KENZO TRIBOUILLARD
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صرّح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يخططون للموافقة النهائية على عقوبات جديدة ضد روسيا الاتحادية في اجتماع يوم 20 فبراير/ شباط المقبل، ولم تكتمل المشاورات بعد، ومن المقرر إعلان العقوبات في 24 فبراير.
وقال المصدر: "الفكرة هي الإعلان عن الحزمة الجديدة من العقوبات، قبل 24 فبراير، لذا يجب الموافقة على "العقوبات" قبل ذلك التاريخ".
وتابع المصدر: "لن تكون هناك موافقة على العقوبات يوم الاثنين مع استمرار المشاورات".
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو توجه "نصيحة" إلى واشنطن بعد تصريحات نولاند حول "ضرب القرم"
09:53 GMT
وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.
قدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من "العقوبات" ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
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