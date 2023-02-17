https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-مواطنيها-المحتجزين-في-ليبيا-1073643621.html

مصر تصدر بيانا بشأن مواطنيها المحتجزين في ليبيا

مصر تصدر بيانا بشأن مواطنيها المحتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أنها وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الـ 6 الذين تم احتجازهم في أحد مراكز... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T10:33+0000

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وحسب بيان الوزارة، تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.وأضاف البيان أنه تم استقبال ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.وأشار البيان إلى أن المواطنين الست غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.وناشدت الخارجية المصرية في بيانها كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.كما أكد البيان أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230217/الحكومة-الليبية-دولة-ليبيا-متعثرة-على-جميع-الأصعدة-وانقسام-المؤسسات-يعيق-استقرار-البلاد-1073632450.html

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