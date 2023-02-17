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https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-قرار-من-النيابة-العامة-بشأن-المقبرة-المزيفة-في-بني-سويف-1073666038.html
مصر... قرار من النيابة العامة بشأن المقبرة المزيفة في بني سويف
مصر... قرار من النيابة العامة بشأن المقبرة المزيفة في بني سويف
اتخذت النيابة العامة في مصر قرارا اليوم الجمعة بشأن مقبرة تحتوي على آثار مزيفة في محافظة بني سويف جنوب القاهرة. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T17:26+0000
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وأمرت النيابة العامة بسرعة إحضار مجموعة من المتهمين للتحقيق معهم حول المقبرة المكتشفة حديثا، وذلك بعد أن ثبت أنها مقبرة ليست أثرية، لكن المتهمين وضعوا فيها آثار مقلدة ورسومات، من أجل الاحتيال على من يريد شراء الآثار، حسب ما نشرت مواقع إعلامية مصرية.وحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية اليوم الجمعة، فقد عثر أفراد الأمن في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف على مقبرة بها مجموعة من التماثيل الفرعونية في 3 غرف مختلفة.واشبته الأمن في البداية في أثرية التماثيل والمقبرة، لكن بعد استدعاء خبراء الآثار إلى المقبرة والكشف عن التمثايل والرسومات على الحوائط، تم التأكد من أنها مزيفة.وتم اكتشاف المقبرة في قرية الحيبة، حيث قام متهمون هاربون بتجهيزها بمقتنيات مزيفة، بغرض النصب على الطامعين في تجارة الآثار.وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن النصابين قاموا برسم جدران المقبرة المزيفة، ونقشها بالكامل، فى مدة لا تزيد عن عام فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221227/10-اكتشافات-أثرية-مصرية-أبهرت-العلماء-في-عام-2022-فيديو-1071657073.html
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أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار

مصر... قرار من النيابة العامة بشأن المقبرة المزيفة في بني سويف

17:26 GMT 17.02.2023
© Photo / Press Office of Rostecبدعم من التجمع الحكومي الروسي «روس تيك» عثر علماء الآثار الروس على آثار مصرية قديمة فريدة من نوعها
بدعم من التجمع الحكومي الروسي «روس تيك» عثر علماء الآثار الروس على آثار مصرية قديمة فريدة من نوعها - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Photo / Press Office of Rostec
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اتخذت النيابة العامة في مصر قرارا اليوم الجمعة بشأن مقبرة تحتوي على آثار مزيفة في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.
وأمرت النيابة العامة بسرعة إحضار مجموعة من المتهمين للتحقيق معهم حول المقبرة المكتشفة حديثا، وذلك بعد أن ثبت أنها مقبرة ليست أثرية، لكن المتهمين وضعوا فيها آثار مقلدة ورسومات، من أجل الاحتيال على من يريد شراء الآثار، حسب ما نشرت مواقع إعلامية مصرية.
تمثال للملكة الفرعونية القديمة تيي بطول 3.62 متر اكتشف في مدينة الأقصر جنوب مصر في 22 مارس 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
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وحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية اليوم الجمعة، فقد عثر أفراد الأمن في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف على مقبرة بها مجموعة من التماثيل الفرعونية في 3 غرف مختلفة.
واشبته الأمن في البداية في أثرية التماثيل والمقبرة، لكن بعد استدعاء خبراء الآثار إلى المقبرة والكشف عن التمثايل والرسومات على الحوائط، تم التأكد من أنها مزيفة.
علماء الآثار يتفقدون تابوتي مومياء سنجاج وزوجته، اللذان يعودات إلى عصر الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة 19 (القرن 13-12 ق.م.)، في المتحف القومي للحضارة المصرية، 21 سبتمبر/ أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2021
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وتم اكتشاف المقبرة في قرية الحيبة، حيث قام متهمون هاربون بتجهيزها بمقتنيات مزيفة، بغرض النصب على الطامعين في تجارة الآثار.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن النصابين قاموا برسم جدران المقبرة المزيفة، ونقشها بالكامل، فى مدة لا تزيد عن عام فقط.
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