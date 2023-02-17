https://sputnikarabic.ae/20230217/مقاتل-في-مجموعة-فاغنر-نظام-كييف-فقد-جميع-طياريه-تقريبًا-1073634024.html

مقاتل في مجموعة "فاغنر": نظام كييف فقد جميع طياريه تقريبًا

مقاتل في مجموعة "فاغنر": نظام كييف فقد جميع طياريه تقريبًا

كشف مقاتل روسي في مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الجمعة، أنه لن يتبقى لدى القوات الأوكرانية طيارين متمرسين ويتمتعون بخبرة قتالية عالية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T06:07+0000

2023-02-17T06:07+0000

2023-02-17T06:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار المقاتل خلال منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه أصبح الطيران العسكري الأوكراني في الغالب يتكون من طيارين شباب وليس لديهم الخبرة الكافية.وأضاف المقاتل بالقول: "لقد تكبد العدو خسائر فادحة في مجال الطيران ولم يتبق لديهم سوى شباب بخبرة متدنية أو بالأحرى معدومة في مجال الطيران، هناك حاجة إلى الخبرة للعمل بشكل طبيعي. فقط الجلوس في عجلة القيادة لن تنجح".وأضاف المقاتل أن الخبرة تكتسب فقط مع مرور الوقت في عمليات عسكرية مختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20230216/مقاتل-من-مجموعة-فاغنر-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الحقيقية-في-سوليدار---1073579719.html

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