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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مقاتل-في-مجموعة-فاغنر-نظام-كييف-فقد-جميع-طياريه-تقريبًا-1073634024.html
مقاتل في مجموعة "فاغنر": نظام كييف فقد جميع طياريه تقريبًا
مقاتل في مجموعة "فاغنر": نظام كييف فقد جميع طياريه تقريبًا
كشف مقاتل روسي في مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الجمعة، أنه لن يتبقى لدى القوات الأوكرانية طيارين متمرسين ويتمتعون بخبرة قتالية عالية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T06:07+0000
2023-02-17T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المقاتل خلال منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه أصبح الطيران العسكري الأوكراني في الغالب يتكون من طيارين شباب وليس لديهم الخبرة الكافية.وأضاف المقاتل بالقول: "لقد تكبد العدو خسائر فادحة في مجال الطيران ولم يتبق لديهم سوى شباب بخبرة متدنية أو بالأحرى معدومة في مجال الطيران، هناك حاجة إلى الخبرة للعمل بشكل طبيعي. فقط الجلوس في عجلة القيادة لن تنجح".وأضاف المقاتل أن الخبرة تكتسب فقط مع مرور الوقت في عمليات عسكرية مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مقاتل-من-مجموعة-فاغنر-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الحقيقية-في-سوليدار---1073579719.html
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روسيا

مقاتل في مجموعة "فاغنر": نظام كييف فقد جميع طياريه تقريبًا

06:07 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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كشف مقاتل روسي في مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الجمعة، أنه لن يتبقى لدى القوات الأوكرانية طيارين متمرسين ويتمتعون بخبرة قتالية عالية.
وأشار المقاتل خلال منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه أصبح الطيران العسكري الأوكراني في الغالب يتكون من طيارين شباب وليس لديهم الخبرة الكافية.
منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار
أمس, 05:40 GMT
وأضاف المقاتل بالقول: "لقد تكبد العدو خسائر فادحة في مجال الطيران ولم يتبق لديهم سوى شباب بخبرة متدنية أو بالأحرى معدومة في مجال الطيران، هناك حاجة إلى الخبرة للعمل بشكل طبيعي. فقط الجلوس في عجلة القيادة لن تنجح".
وأضاف المقاتل أن الخبرة تكتسب فقط مع مرور الوقت في عمليات عسكرية مختلفة.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
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