https://sputnikarabic.ae/20230217/نصر-الله-لأمريكا-إذا-دفعتم-لبنان-إلى-الفوضى-ستمتد-أيدينا-إلى-ربيبتكم-إسرائيل-1073638107.html

نصر الله لأمريكا: إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى ستمتد أيدينا إلى ربيبتكم إسرائيل

نصر الله لأمريكا: إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى ستمتد أيدينا إلى ربيبتكم إسرائيل

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار، عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله". 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T09:18+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في "ذكرى القادة الشهداء"، مساء الخميس، حيث تحدث عن الأوضاع الداخلية في لبنان، وعن تطورات المنطقة، لا سيما ما يخص الصراع مع إسرائيل.وأضاف نصرالله: "إذا كان الأمريكيون أو البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد، أقول لهم أنتم ستخسرون في لبنان".وتابع: "إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فستخسرون وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة".وأوضح أن "الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعا وعلينا التفتيش عن حلول.. ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأمريكية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة".كما أشار نصر الله إلى أن المقاومة "كانت جاهزة للحرب دفاعا عن نفط لبنان، محذرًا من أي تسويف بشأن استخراج النفط من المياه اللبنانية، داعيًا الأمريكيين بالابتعاد عن هذه المسألة".

https://sputnikarabic.ae/20230217/بعد-الانهيار-الكبير-في-سعر-الصرفلبنان-يعتمد-رسميا-تسعير-السلع-الغذائية-بالدولار-1073636831.html

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