https://sputnikarabic.ae/20230217/واشنطن-لا-تستبعد-إمكانية-إجراء-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-إسرائيل-تقدم-مساعدات-جديدة-إلى-أوكرانيا-1073658977.html

واشنطن لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. إسرائيل تقدم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا

واشنطن لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. إسرائيل تقدم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة، وإسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T14:05+0000

2023-02-17T14:05+0000

2023-02-17T14:05+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

أخبار أوكرانيا

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/11/1073658477_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b8f2ea1931ce83de9e1129f61f557466.png

واشنطن لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة ، إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا واشنطن لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة ، إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا

إيران: البيان الخليجي الأمريكي يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي لإحداث انقسام بين دول المنطقة، وحسن نصر الله يتهم الولايات المتحدة بالتآمر على لبنان ويهدد بالفوضى وإيلام إسرائيل، ووزير الطاقة السعودي يقول إن اتفاق "أوبك+" سيبقى ساريا في 2023 و"نقطة أول السطر".رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظةقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إنه لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة.وردا على سؤال ما إذا كانت لحظة الدبلوماسية قد انقضت، صرح ميلي بأنه "لم يتبق سوى بضعة أسابيع على الربيع. هناك فرصة لبدء محادثات سلام في أي لحظة".وأضاف الجنرال في تصريحات نقلتها "فاينانشال تايمز"، أن كلا الجانبين "ملتزمان بشدة بأهدافهما"، معقبا بأن الصراع الحالي يعكس الدرس المستفاد من الحرب العالمية الثانية بأن "العدوان" لا يمكن إيقافه إلا بالقوة العسكرية.ويقول السياسيون الغربيون باستمرار إن أوكرانيا يجب أن "تهزم" روسيا في ساحة المعركة، ولهذا تزيد من إمدادها بالأسلحة والمعدات العسكرية، فيما رد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لن تحل أي شيء بشكل أساسي، وإنما ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة ستتحقق، ومستقبلها ونجاحها لا شك فيه.وأشار جابر إلى أن أوكرانيا محاصرة جدا على الصعيد العسكري فهي ذات وضع سيئ في باخموت، لافتا إلى أن ما قاله رئيس هيئة الأركان يعبر عن وجهة نظر عسكرية ترى ما لايراه السياسيون، ثم يرفعون ذلك للدوائر السياسية والقرار في النهاية للرئيس الأمريكي الذي ليس بوسعه تجاهل الوضع العسكري على الأرض.إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانياقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن إسرائيل مستعدة لإرسال 200 مليون دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ودعم خطة السلام التي وضعها رئيسها فلاديمير زيلينسكي.وقال الدبلوماسي الإسرائيلي خلال لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في كييف، إنه فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة.وشدد كوهين على أنه من المفترض أن يتم إنفاق مبلغ 200 مليون دولار على المساعدات الإنسانية، لكن نظيره الأوكراني أكد أن "المساعدات الإنسانية مهمة، لكن قبل كل شيء من المهم كسب هذه الحرب".وقال كوهين إن هذه الزيارة يجب أن تظهر تضامن إسرائيل مع شعب الجمهورية الأوكرانية. وأشار كوهين إلى أن الجانب الإسرائيلي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية.وأوضح أن تاريخ العلاقة بين أوكرانيا وإسرائيل قديم ومشترك وليس توافق سياسي فقط، وليس صدفة أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية يقول الرئيس الأوكراني بأن بلاده إسرائيل الثانية.حسن نصر الله يتهم الولايات المتحدة بالتآمر على لبنان ويهدد بالفوضى وإيلام إسرائيلقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار، عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله".وأضاف نصرالله: "إذا كان الأمريكيون أو البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد، أقول لهم أنتم ستخسرون في لبنان وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة".وحذر نصر الله من أن المؤامرات التي تؤلم الشعب اللبناني سوف تجعل الحزب يمد يده وسلاحه لكي يؤلم إسرائيل".وأوضح أن "الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعا ويجب البحث عن حلول.. مشيرا الى أن ما يحدث في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأمريكية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة".ولفت إلى أن حديث نصر الله يؤكد أن "أمن إسرائيل سيكون مقابل أمن لبنان"، في حال أي تطور تريد إحداثه الولايات المتحدة أو خلق فوضى في البلاد.إيران: البيان الخليجي الأمريكي يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي لإحداث انقسام بين دول المنطقةعبّرت وزارة الخارجية الإيرانية، عن رفضها لما ورد في البيان المشترك لاجتماع مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية الخاصة بإيران، معتبرة أن إصدار مثل هذه التصريحات "تتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد للنظام الأمريكي لإحداث انقسام بين دول المنطقة".وأكدت في بيان أن "طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة "بطريقة بنّاءة"، وذلك ردا على البيان الذي حث إيران على "التعاون الكامل" مع المنظمة الدولية.وأدانت مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران ما وصفتها بـ"ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة". وطالبت المجموعة، خلال اجتماعها الثالث في بالرياض، "إيران بوقف استفزازتها النووية والتعاون التام مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية.وأشار المذحجي إلى أن هناك انقساما عربيا في مسألة التعاطي مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعطي مساحة أكبر للحركة في هذه المسألة بسبب الظرف الدولي الضاغط.وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك+" سيبقى ساريا في 2023 و"نقطة أول السطر"قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستحتاج 7 سنوات لرفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن المملكة اتخذت قرارا بزيادة طاقتها الإنتاجية، في 2020، في وقت صعب، مؤكدا أن تحالف "أوبك+" سيلتزم بالاتفاق الذي تم انجازه أواخر 2022 لبقية العام الحالي، قائلا نقطة ومن أول السطر"، متابعا: "يجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتخذت منظمة "أوبك+" وشركاؤها خطوة غير معتادة بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم، حيث أوضح المسؤولون الرئيسيون أنهم يعتزمون ترك الحصص دون تغيير طوال عام 2023. وهو ما أدى الى غضب الولايات المتحدة التي تريد زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط، واتهمت السعودية بالانحياز لروسيا وهددت بمراجعة علاقاتها بالمملكة.وأضاف عازار أن الولايات المتحدة ليست مركزية القرار لذا لا تمتلك الحكومة التأثير على الرأسمالية الأمريكية، لافتا إلى أن السعودية وروسيا قوى عظمى في مجال الطاقة تعرف وزنها الولايات المتحدة بشكل جيد لذا هي تتراجع كل مرة عن كل تهديد تعلنه.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, аудио