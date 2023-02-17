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https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-باخرة-مساعدات-أوروبية-إلى-مرفأ-بيروت-لدعم-منكوبي-الزلزال-في-سوريا-فيديو-1073655573.html
وصول باخرة مساعدات أوروبية إلى مرفأ بيروت لدعم منكوبي الزلزال في سوريا... فيديو
وصول باخرة مساعدات أوروبية إلى مرفأ بيروت لدعم منكوبي الزلزال في سوريا... فيديو
أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري، اليوم الجمعة، عن وصول باخرة محملة بالمساعدات من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى مرفأ بيروت في لبنان، لدعم الاستجابة... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:43+0000
2023-02-17T12:51+0000
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وجاء في بيان المنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "الصليب الأحمر اللبناني سينقل شحنة المساعدات عبر الحدود، حيث يستلمها الهلال الأحمر العربي السوري".وأوضح البيان أن "عملية التسليم ستتم بحضور القائم بالأعمال الإيطالي ماسيميليانو دانتونو ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي".ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230217/خبراء-أتراك-الزلزال-القادم-له-عواقب-وخيمة-والسابق-مجرد-بروفة---1073637012.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار

وصول باخرة مساعدات أوروبية إلى مرفأ بيروت لدعم منكوبي الزلزال في سوريا... فيديو

12:43 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 17.02.2023)
© Sputnik . Abedul Kaderوصول باخرة مساعدات إيطالية وأوروبية إلى بيروت لمتضرري الزلزال بسوريا
وصول باخرة مساعدات إيطالية وأوروبية إلى بيروت لمتضرري الزلزال بسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Abedul Kader
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أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري، اليوم الجمعة، عن وصول باخرة محملة بالمساعدات من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى مرفأ بيروت في لبنان، لدعم الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا.
وجاء في بيان المنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "الصليب الأحمر اللبناني سينقل شحنة المساعدات عبر الحدود، حيث يستلمها الهلال الأحمر العربي السوري".
وأوضح البيان أن "عملية التسليم ستتم بحضور القائم بالأعمال الإيطالي ماسيميليانو دانتونو ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي".

ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.

وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.

كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.
أحد أعضاء منسق الحد من الكوارث يظهر جدارًا متضررًا في كنيسة سان خوان أوبيسبو، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة 6.2 درجة في أماتيتلان، على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة غواتيمالا، في 16 فبراير 2022. زلزال بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة غرب جواتيمالا في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
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