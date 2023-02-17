https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-طائرة-مساعدات-إيرانية-تاسعة-إلى-مطار-حلب-الدولي-1073657182.html
وصول طائرة مساعدات إيرانية تاسعة إلى مطار حلب الدولي
وصول طائرة مساعدات إيرانية تاسعة إلى مطار حلب الدولي
وصلت طائرة إيرانية تاسعة إلى مطار حلب الدولي، اليوم الجمعة، محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T13:31+0000
2023-02-17T13:31+0000
2023-02-17T13:31+0000
زلزال
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن سلمان نواب نوري، القنصل الإيراني العام في حلب، أن هذه الطائرة هي التاسعة من نوعها التي تصل إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام الأخيرة.وأكد نواب نوري أن الطائرة الإيرانية تحمل 11 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية لمتضرري الزلزال شمال غربي سوريا، موضحا أن الطائرة تم تسليمها للسلطات السورية وتحمل على متنها 11 طنا من الجبن المعلب والحليب المجفف والزيت والأسماك المعلبة والفاصوليا المعلبة.ويفترض توزيع محتويات الطائرة الإيرانية بحسب الاحتياجات الماسة لضحايا الزلزال في المناطق المتضررة شمال غربي البلاد.وفي السياق نفسه، سبق أن أرسلت إيران شحنتين من المساعدات الجوية إلى دمشق، ومثلهما إلى اللاذقية، فضلا عن إرسال طائرة أخرى إلى مدينة حلب، قبل عدة أيام، ليصل عدد الطائرات الإيرانية التي هبطت في سوريا 9 خلال الأيام الأربعة الأخيرة.ويشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الإيراني المكون من 11 شخصا قد تم إرسالهم إلى مدينة حلب، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الزالزل، والموافق للسادس من الشهر الجاري، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد الانتهاء من مهمتهم غادروا المدينة وعادوا إلى بلادهم، صباح اليوم الجمعة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-باخرة-مساعدات-أوروبية-إلى-مرفأ-بيروت-لدعم-منكوبي-الزلزال-في-سوريا-فيديو-1073655573.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
زلزال, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
وصول طائرة مساعدات إيرانية تاسعة إلى مطار حلب الدولي
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وصلت طائرة إيرانية تاسعة إلى مطار حلب الدولي، اليوم الجمعة، محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا.
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن سلمان نواب نوري، القنصل الإيراني العام في حلب، أن هذه الطائرة هي التاسعة من نوعها التي تصل إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام الأخيرة.
وأكد نواب نوري أن الطائرة الإيرانية تحمل 11 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية لمتضرري الزلزال شمال غربي سوريا، موضحا أن الطائرة تم تسليمها للسلطات السورية وتحمل على متنها 11 طنا من الجبن المعلب والحليب المجفف والزيت والأسماك المعلبة
والفاصوليا المعلبة.
ويفترض توزيع محتويات الطائرة الإيرانية بحسب الاحتياجات الماسة لضحايا الزلزال في المناطق المتضررة شمال غربي البلاد.
وفي السياق نفسه، سبق أن أرسلت إيران شحنتين من المساعدات الجوية إلى دمشق، ومثلهما إلى اللاذقية، فضلا عن إرسال طائرة أخرى إلى مدينة حلب، قبل عدة أيام، ليصل عدد الطائرات الإيرانية التي هبطت في سوريا 9 خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
ويشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الإيراني المكون من 11 شخصا قد تم إرسالهم إلى مدينة حلب، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الزالزل، والموافق للسادس من الشهر الجاري، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد الانتهاء من مهمتهم غادروا المدينة وعادوا إلى بلادهم، صباح اليوم الجمعة.
وضرب زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.
كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا
، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.