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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-نحو-4-ملايين-من-سكان-دونباس-إلى-روستوف-خلال-العام-الماضي-1073632588.html
وصول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي
وصول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الجمعة، دخول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T00:33+0000
2023-02-17T00:33+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "عبر نحو 4 ملايين شخص حدود مقاطعة روستوف، من بينهم حوالي 580 ألف طفل".وأشار غولوبيف إلى أن تم تعليق عمليات الإحصاء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بعد ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/نيبينزيا-ضخ-السلاح-في-أوكرانيا-يؤدي-لمقتل-سكان-دونباس-وتدمير-المدن-الأوكرانية-1070488309.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن

وصول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي

00:33 GMT 17.02.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورسكان جمهورية دونيتسك الشعبية يساعدون قوات الشرطة العسكرية في توزيع المساعدات الإنسانية والمؤن الغذائية، جمهورية دونيتسك الشعبية، دونباس 14 مارس 2022
سكان جمهورية دونيتسك الشعبية يساعدون قوات الشرطة العسكرية في توزيع المساعدات الإنسانية والمؤن الغذائية، جمهورية دونيتسك الشعبية، دونباس 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الجمعة، دخول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "عبر نحو 4 ملايين شخص حدود مقاطعة روستوف، من بينهم حوالي 580 ألف طفل".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
نيبينزيا: ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي لمقتل سكان دونباس وتدمير المدن الأوكرانية
23 نوفمبر 2022, 23:01 GMT
وأشار غولوبيف إلى أن تم تعليق عمليات الإحصاء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بعد ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:22 GMT
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