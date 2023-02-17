https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-نحو-4-ملايين-من-سكان-دونباس-إلى-روستوف-خلال-العام-الماضي-1073632588.html
وصول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي
وصول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الجمعة، دخول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T00:33+0000
2023-02-17T00:33+0000
2023-02-17T00:33+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "عبر نحو 4 ملايين شخص حدود مقاطعة روستوف، من بينهم حوالي 580 ألف طفل".وأشار غولوبيف إلى أن تم تعليق عمليات الإحصاء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بعد ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/نيبينزيا-ضخ-السلاح-في-أوكرانيا-يؤدي-لمقتل-سكان-دونباس-وتدمير-المدن-الأوكرانية-1070488309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن
وصول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الجمعة، دخول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غولوبيف ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "عبر نحو 4 ملايين شخص حدود مقاطعة روستوف، من بينهم حوالي 580 ألف طفل".
23 نوفمبر 2022, 23:01 GMT
وأشار غولوبيف إلى أن تم تعليق عمليات الإحصاء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بعد ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة
القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.