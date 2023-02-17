https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-75-طن-من-المساعدات-الإنسانية-التي-جمعتها-سبوتنيك-إلى-سوريا-1073662542.html
وصول 7.5 طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" إلى سوريا
وصول 7.5 طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" إلى سوريا
وصلت أول دفعة تبرعات تزن 7 أطنان ونصف، جُمعت في إطار الحملة التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال، أمس الخميس، إلى مطار حميميم... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T15:09+0000
2023-02-17T15:09+0000
2023-02-17T15:09+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
زلزال الجيش المغربي
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وتتواجد شحنة المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي في أحد المستودعات التابعة لقاعدة حميميم العسكرية، بانتظار إرسالها إلى المناطق المتضررة.وتقوم وكالة "سبوتنيك" منذ أسبوع بجمع التبرعات الإنسانية لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تعتبر الدفعة التي وصلت إلى سوريا هي الدفعة الأولى فقط، حيث ستصل الدفعة الثانية يوم السبت.وبدأت وكالة "سبوتنيك" جمع التبرعات بعد التنسيق مع السفارة السورية في موسكو بهدف معرفة المواد الضرورية لعملية التبرع.تستمر عملية جمع التبرعات من روسيا وتجهيزها وتوضيبها ونقلها في إطار حملة التبرعات التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي، بهدف دعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.ومنذ إطلاق الحملة، وصلت كميات كبيرة من التبرعات من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة "سبوتنيك" والمجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا"، تضمنت أصنافا مختلفة من البضائع.بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التبرعات كميات من أجهزة الإنارة والمستلزمات الطبية المختلفة وغيرها، حيث وصلت كمية التبرعات يوم أمس الثلاثاء إلى 6 أطنان.أطلقت وكالة "سبوتنيك" حملة التبرعات، يوم الجمعة الماضي، لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.ونشرت وكالة "سبوتنيك" بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها."سبوتنيك"... نكشف ما يخفيه الآخرونوبدأت وكالة "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230215/جمع-6-أطنان-من-التبرعات-ضمن-حملة-سبوتنيك-المستمرة-لدعم-المتضررين-في-سوريا-صور-1073560637.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال الجيش المغربي
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال الجيش المغربي
وصول 7.5 طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" إلى سوريا
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وصلت أول دفعة تبرعات تزن 7 أطنان ونصف، جُمعت في إطار الحملة التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال، أمس الخميس، إلى مطار حميميم العسكري في سوريا.
وتتواجد شحنة المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي في أحد المستودعات التابعة لقاعدة حميميم العسكرية، بانتظار إرسالها إلى المناطق المتضررة.
وتقوم وكالة "سبوتنيك" منذ أسبوع بجمع التبرعات الإنسانية لدعم
المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تعتبر الدفعة التي وصلت إلى سوريا هي الدفعة الأولى فقط، حيث ستصل الدفعة الثانية يوم السبت.
ووصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي جمعتها وكالة "سبوتنيك" إلى 15 طنا من المساعدات الإنسانية حتى الآن ولا تزال عملية جمع وفرز التبرعات جارية حتى اليوم.
وبدأت وكالة "سبوتنيك" جمع التبرعات بعد التنسيق مع السفارة السورية في موسكو بهدف معرفة المواد الضرورية لعملية التبرع.
تستمر عملية جمع التبرعات من روسيا وتجهيزها وتوضيبها ونقلها في إطار حملة التبرعات التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي، بهدف دعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
وتشارك فرق عاملة في المجال الإعلامي من وكالة "سبوتنيك" بالإضافة إلى متطوعين من روسيا وسوريا والعالم العربي، بالتعاون مع مؤسسة "الدكتور ليزا" الإنسانية، في عملية استلام التبرعات وتوضيبها وتنظيمها وتغليفها ونقلها.
ومنذ إطلاق الحملة، وصلت كميات كبيرة من التبرعات من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة "سبوتنيك" والمجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا"، تضمنت أصنافا مختلفة من البضائع.
وقدم المتبرعون منتجات أساسية على رأسها الأطعمة الجاهزة والمعلبات والحبوب والسكر وحليب الأطفال وأطعمة الأطفال الجاهزة والألبسة والأحذية بمختلف القياسات (للكبار والأطفال) وأدوات التنظيف الشخصية والعامة، وقفازات خاصة بعمليات البحث.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التبرعات كميات من أجهزة الإنارة والمستلزمات الطبية المختلفة وغيرها، حيث وصلت كمية التبرعات يوم أمس الثلاثاء إلى 6 أطنان.
ويقوم متطوعون روس وعرب وإعلاميون من الوكالة بعملية فرز للمواد التي تم التبرع بها وتوضيبها وتغليفها في صناديق مخصصة في أحد المراكز وسط العاصمة الروسية موسكو، مع مراعاة متطلبات النقل الجوي، وكتابة نوع الصنف بشكل واضح على الكراتين باللغتين العربية والروسية لمساعدة المتطوعين في سوريا.
أطلقت وكالة "سبوتنيك" حملة التبرعات، يوم الجمعة الماضي، لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.
ونشرت وكالة "سبوتنيك" بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.
وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها.
"سبوتنيك"... نكشف ما يخفيه الآخرون
"سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنجليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت. وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.
وبدأت وكالة "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.