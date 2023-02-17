https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-75-طن-من-المساعدات-الإنسانية-التي-جمعتها-سبوتنيك-إلى-سوريا-1073662542.html

وصول 7.5 طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" إلى سوريا

وصول 7.5 طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" إلى سوريا

وصلت أول دفعة تبرعات تزن 7 أطنان ونصف، جُمعت في إطار الحملة التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال، أمس الخميس، إلى مطار حميميم... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T15:09+0000

2023-02-17T15:09+0000

2023-02-17T15:09+0000

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وتتواجد شحنة المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي في أحد المستودعات التابعة لقاعدة حميميم العسكرية، بانتظار إرسالها إلى المناطق المتضررة.وتقوم وكالة "سبوتنيك" منذ أسبوع بجمع التبرعات الإنسانية لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تعتبر الدفعة التي وصلت إلى سوريا هي الدفعة الأولى فقط، حيث ستصل الدفعة الثانية يوم السبت.وبدأت وكالة "سبوتنيك" جمع التبرعات بعد التنسيق مع السفارة السورية في موسكو بهدف معرفة المواد الضرورية لعملية التبرع.تستمر عملية جمع التبرعات من روسيا وتجهيزها وتوضيبها ونقلها في إطار حملة التبرعات التي أطلقتها وكالة "سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي، بهدف دعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.ومنذ إطلاق الحملة، وصلت كميات كبيرة من التبرعات من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة "سبوتنيك" والمجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا"، تضمنت أصنافا مختلفة من البضائع.بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التبرعات كميات من أجهزة الإنارة والمستلزمات الطبية المختلفة وغيرها، حيث وصلت كمية التبرعات يوم أمس الثلاثاء إلى 6 أطنان.أطلقت وكالة "سبوتنيك" حملة التبرعات، يوم الجمعة الماضي، لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.ونشرت وكالة "سبوتنيك" بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها."سبوتنيك"... نكشف ما يخفيه الآخرونوبدأت وكالة "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.

https://sputnikarabic.ae/20230215/جمع-6-أطنان-من-التبرعات-ضمن-حملة-سبوتنيك-المستمرة-لدعم-المتضررين-في-سوريا-صور-1073560637.html

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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال الجيش المغربي