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https://sputnikarabic.ae/20230218/أبو-الغيط-حكومة-نتنياهو-لا-تؤمن-بحل-الدولتين-وتسعى-للسيطرة-على-الأراضي-الفلسطينية-1073678523.html
أبو الغيط: حكومة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية
أبو الغيط: حكومة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تفجر الأوضاع في فلسطين، نتيجة تصاعد "الانتهاكات الإسرائيلية" في الأشهر الأخيرة. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:10+0000
2023-02-18T09:10+0000
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وقال أبو الغيط، في كلمة أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت إن "القدس تتعرض لمخطط واضح لتهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها".وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع".وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "المجتمع الدولي يبدو وقد تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين".يذكر أن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد اتخذ قرارا الأحد الماضي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".وقوبل القرار الإسرائيلي بانتقادات واسعة دوليا وعربيا، معتبرين أن ذلك يعد تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة، وشددوا على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.كما أعربوا في الوقت ذاته، عن قلقهم إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230214/أمريكا-ودول-أوروبية-تعلن-عن-قلقها-بشأن-قرار-إسرائيل-إقامة-مستوطنات-جديدة-1073519905.html
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جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

أبو الغيط: حكومة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية

09:10 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تفجر الأوضاع في فلسطين، نتيجة تصاعد "الانتهاكات الإسرائيلية" في الأشهر الأخيرة.
وقال أبو الغيط، في كلمة أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت إن "القدس تتعرض لمخطط واضح لتهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها".
وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع".
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "المجتمع الدولي يبدو وقد تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين".
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينية لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بالاستيطان".
يذكر أن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد اتخذ قرارا الأحد الماضي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة هار هوما في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
وقوبل القرار الإسرائيلي بانتقادات واسعة دوليا وعربيا، معتبرين أن ذلك يعد تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة، وشددوا على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
كما أعربوا في الوقت ذاته، عن قلقهم إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.
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