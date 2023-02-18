https://sputnikarabic.ae/20230218/أبو-الغيط-حكومة-نتنياهو-لا-تؤمن-بحل-الدولتين-وتسعى-للسيطرة-على-الأراضي-الفلسطينية-1073678523.html
أبو الغيط: حكومة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية
أبو الغيط: حكومة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تفجر الأوضاع في فلسطين، نتيجة تصاعد "الانتهاكات الإسرائيلية" في الأشهر الأخيرة. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:10+0000
2023-02-18T09:10+0000
2023-02-18T09:10+0000
جامعة الدول العربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1e/1067039401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f4910c1ea61f1909764de608546f5db.jpg
وقال أبو الغيط، في كلمة أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت إن "القدس تتعرض لمخطط واضح لتهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها".وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع".وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "المجتمع الدولي يبدو وقد تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين".يذكر أن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد اتخذ قرارا الأحد الماضي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".وقوبل القرار الإسرائيلي بانتقادات واسعة دوليا وعربيا، معتبرين أن ذلك يعد تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة، وشددوا على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.كما أعربوا في الوقت ذاته، عن قلقهم إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230214/أمريكا-ودول-أوروبية-تعلن-عن-قلقها-بشأن-قرار-إسرائيل-إقامة-مستوطنات-جديدة-1073519905.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1e/1067039401_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_52ea58ebd777ae1245e939cbd2948cf8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أبو الغيط: حكومة نتنياهو لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية
تابعنا عبر
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تفجر الأوضاع في فلسطين، نتيجة تصاعد "الانتهاكات الإسرائيلية" في الأشهر الأخيرة.
وقال
أبو الغيط، في كلمة أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت إن "القدس تتعرض لمخطط واضح لتهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها".
وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع".
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "المجتمع الدولي يبدو وقد تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين".
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينية لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بالاستيطان".
يذكر أن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد اتخذ قرارا الأحد الماضي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت
شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
وقوبل القرار الإسرائيلي بانتقادات واسعة دوليا وعربيا، معتبرين أن ذلك يعد تطورا خطيرا سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده في المنطقة، وشددوا على أهمية الالتزام بعملية السلام وحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
كما أعربوا في الوقت ذاته، عن قلقهم إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية
، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.