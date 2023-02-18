https://sputnikarabic.ae/20230218/أعضاء-مجلس-الشعب-الصومالي-يتبرعون-بـ-20-من-رواتبهم-لمتضرري-زلزال-تركيا-1073688230.html

أعضاء مجلس الشعب الصومالي يتبرعون بـ 20% من رواتبهم لمتضرري زلزال تركيا

أعضاء مجلس الشعب الصومالي يتبرعون بـ 20% من رواتبهم لمتضرري زلزال تركيا

قرر أعضاء مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم السبت، التبرع بـ 20% من رواتبهم لصالح متضرري الزلزال في تركيا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T14:51+0000

2023-02-18T14:51+0000

2023-02-18T14:51+0000

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وقالت وكالة الأنباء الصومالة الرسمية (صونا)، إن النواب "صوتوا لصالح المساهمة بنسبة 20% من رواتب النواب لهذا الشهر للمساهمة في مساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا".ونقلت الوكالة عن عبد الله عمر أبشرو، النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، والذي ترأس الجلسة قوله إن "المجلس مستعد للمساهمة في دعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وتجاوزت حصيلة الوفيات 45 ألف شخص".في سياق متصل، أعلنت إدارة محافظة بنادر جنوب شرقي الصومال عن التبرع بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، وفق المصدر ذاته.وكان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، قد أطلق أمس الأول (الخميس)، "الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا"، ومن المقرر أن تعلن بعد غد الاثنين حصيلة حملة التبرعات للمشاركة في الجهود الدولية لدعم المتضررين من الزلزال، وفق وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

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