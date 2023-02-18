https://sputnikarabic.ae/20230218/إبراهيم-رئيسي-الحظر-الأمريكي-على-إيران-حرب-بعينها-1073694966.html

إبراهيم رئيسي: الحظر الأمريكي على إيران "حرب بعينها"

إبراهيم رئيسي: الحظر الأمريكي على إيران "حرب بعينها"

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الأمريكيين حاولوا إيقاف الشعب والنظام الإيرانيين لكن شعبنا وشبابنا لم يتوقفوا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T19:16+0000

2023-02-18T19:16+0000

2023-02-18T19:16+0000

إيران

جو بايدن

البيت الأبيض

الصين

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068029077_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8506258e774988f8090881cf685133c.jpg

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات إبراهيم رئيسي جاءت في مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" الصينية، الذي أكد خلالها أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ودول غربية على إيران يعد "حرب بعينها".وأضاف رئيسي أن "الأداة تغيرت، بالأمس كانت أداة عسكرية، واليوم هي الحظر وهم يتبعون هذه العقوبات بلا رحمة"، وذلك تعليقا على الحظر الأمريكي المفروض على إيران، موضحا أن الجانب الأمريكي يحظر حتى الدواء، كما قام بحظر لقاح كورونا.وقال الرئيس الإيراني:وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن سياسات الرئيس جو بايدن بشأن فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسات سلفه دونالد ترامب، لافتا إلى أن أداء حكام البيت الأبيض الحاليين لا يختلف عن أداء الحكام السابقين.وفي وقت سابق من اليوم السبت، اتهم إبراهيم رئيسي "الأعداء بشن حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني أحبط شتى المؤامرات بفضل صموده".وقال رئيسي، خلال مراسم استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولين حكوميين وسفراء بعض الدول الإسلامية، إن" الغرب عندما شهد أعمال الشغب الأخيرة في إيران ترك طاولة المفاوضات ولجأ لإثارة الشغب وأعلن أنه يتابع الموضوع في الشوارع"، لافتا إلى أن إيران من خلال مشاركتها البناءة في الأوساط الدولية تتابع مصالح الشعب الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20230218/رئيسي-الأعداء-يشنون-حربا-اقتصادية-وسياسية-وعسكرية-وإعلامية-ضد-إيران-بعد-انتصار-الثورة-1073685992.html

إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, جو بايدن, البيت الأبيض, الصين, العالم