https://sputnikarabic.ae/20230218/الإمارات-مؤتمر-آيدكس-ينطلق-الأحد-بمشاركة-1800-شخص-من-القادة-وصناع-القرار-حول-العالم-1073696412.html

الإمارات... مؤتمر "آيدكس" ينطلق الأحد بمشاركة 1800 شخص من القادة وصناع القرار حول العالم

الإمارات... مؤتمر "آيدكس" ينطلق الأحد بمشاركة 1800 شخص من القادة وصناع القرار حول العالم

ينطلق، غدا الأحد، مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في مركز "أدنوك" للأعمال بالإمارات. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T20:02+0000

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2023-02-18T20:02+0000

آيدكس 2023

نافدكس 2023

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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

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وفي بيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، ينطلق المؤتمر تحت رعاية الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمشاركة عدد كبير من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.وتنظم مجموعة "أدنيك"، مؤتمر الدفاع الدولي "آيديكس 2023" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن).ويفتتح محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع نسخة هذا العام من المؤتمر الذي يقام تحت شعار"التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي"، وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد عن 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثا، بمن فيهم قادة ووزراء ومسؤولين كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.وتقام الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "الوعد والتبعات: الآثار والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للانتشار المضطرد في تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية والعضوية والواقع الممتد".وتدور الجلسة الأولى حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد.وتسلط الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "المواكبة: كيف سيغير التضمين المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة في أماكن العمل من مناهج تطوير المواهب وإدارة الموارد البشرية"، الضوء على مساهمة تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل على تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.في وقت تستكشف الجلسة الثالثة بعنوان "التكنولوجيا في الطليعة: تأثير التكنولوجيا الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل الحروب" تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية.والجلسة الرابعة للمؤتمر بعنوان "الجبهات التالية: الغريزة البشرية وتحاول تجاوز أبعاد العالم الواقعي الحالي واستقراء"، وتدور حول سعي البشرية المتواصل لاستكشاف ما بعد الآفاق الحالية للعالم المادي وكوكب الأرض وتعزيز وصول البشرية إلى الفضاء والمجال الرقمي.

https://sputnikarabic.ae/20230216/أدنيك-تتوقع-تنظيم-نسخة-استثنائية-من-آيدكس-ونافدكس-2023-1073611979.html

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آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد