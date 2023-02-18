عربي
https://sputnikarabic.ae/20230218/التلفزيون-السوري-الدفاعات-الجوية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-دمشق-1073699231.html
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشقن وفق ما أفاد به مراسل سبوتنيك. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T21:47+0000
2023-02-18T22:28+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cfac63484bee16e871a50a34caf6ecd.jpg
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى ان طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق"، مشيرا إلى أنها "تمكنت من إسقاط معظمها قبل وصولها إلى هدفها".وتابع: "الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا لإعلانها رسميا"، فيما أشار مراسلنا إلى وقوع أضرار مادية وبشرية في أحد الأبنية في حي "كفرسوسة" بدمشق جراء العدوان الإسرائيلي.وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ "سبوتنيك" ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.يذكر أنه في وقت سابق، زعم مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل "لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية".وبحسب قوله، فإن طهران حاولت في الماضي نقل المعدات والأسلحة تحت غطاء من خلال شاحنات كانت تحمل، من بين أشياء أخرى، فواكه وخضروات.وأشار إلى أن إسرائيل كثفت المراقبة في جميع المناطق لما تنقله إيران إلى سوريا بشكل يومي وأن عناصر المخابرات الإسرائيلية يعملون على تحديد مكان الشاحنات الإيرانية ومحتوياتها.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_10fa2003d744e50d9f75158afe657383.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

21:47 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 22:28 GMT 18.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegram
تصدت الدفاعات الجوية السورية، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشقن وفق ما أفاد به مراسل سبوتنيك.
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى ان طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق"، مشيرا إلى أنها "تمكنت من إسقاط معظمها قبل وصولها إلى هدفها".
وتابع: "الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا لإعلانها رسميا"، فيما أشار مراسلنا إلى وقوع أضرار مادية وبشرية في أحد الأبنية في حي "كفرسوسة" بدمشق جراء العدوان الإسرائيلي.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ "سبوتنيك" ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.
يذكر أنه في وقت سابق، زعم مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.
وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل "لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية".
وبحسب قوله، فإن طهران حاولت في الماضي نقل المعدات والأسلحة تحت غطاء من خلال شاحنات كانت تحمل، من بين أشياء أخرى، فواكه وخضروات.
وأشار إلى أن إسرائيل كثفت المراقبة في جميع المناطق لما تنقله إيران إلى سوريا بشكل يومي وأن عناصر المخابرات الإسرائيلية يعملون على تحديد مكان الشاحنات الإيرانية ومحتوياتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала