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مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشقن وفق ما أفاد به مراسل سبوتنيك. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T21:47+0000

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ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى ان طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق"، مشيرا إلى أنها "تمكنت من إسقاط معظمها قبل وصولها إلى هدفها".وتابع: "الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا لإعلانها رسميا"، فيما أشار مراسلنا إلى وقوع أضرار مادية وبشرية في أحد الأبنية في حي "كفرسوسة" بدمشق جراء العدوان الإسرائيلي.وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ "سبوتنيك" ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.يذكر أنه في وقت سابق، زعم مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل "لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية".وبحسب قوله، فإن طهران حاولت في الماضي نقل المعدات والأسلحة تحت غطاء من خلال شاحنات كانت تحمل، من بين أشياء أخرى، فواكه وخضروات.وأشار إلى أن إسرائيل كثفت المراقبة في جميع المناطق لما تنقله إيران إلى سوريا بشكل يومي وأن عناصر المخابرات الإسرائيلية يعملون على تحديد مكان الشاحنات الإيرانية ومحتوياتها.

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