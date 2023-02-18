https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الأوكراني-في-أرتيوموفسك-يستنجد-بقادة-مؤتمر-ميونخ-بسبب-صعوبة-الوضع-1073694366.html
الجيش الأوكراني يستنجد بقادة مؤتمر ميونخ بسبب "صعوبة الوضع" في أرتيوموفسك
الجيش الأوكراني يستنجد بقادة مؤتمر ميونخ بسبب "صعوبة الوضع" في أرتيوموفسك
أفصح أحد قادة الجيش الأوكراني ماديار (اسم حركي)، اليوم السبت، عن أن الوضع في منطقة أرتيوموفسك (باخموت) صعب للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني، فكل دقيقة يتكبدون... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T18:54+0000
2023-02-18T18:54+0000
2023-02-18T18:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ماديار في مقطع فيديو نُشر على قناة وكالة الأنباء الاوكرانية على "تلغرام": "نحن في الشرق، في أقصى نقطة على الجبهة - في مدينة باخموت، أناشد جميع المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن- نفهم أن العالم كله يدعم أوكرانيا، ولكن ليس هناك دقيقة نضيعها". وأضاف أن "كل دقيقة تزيد من خسائر القوات، الوضع على الجبهة معقد للغاية".وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، في 16 شباط/ فبراير، أن القوات الروسية سيطرت على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك.وقال كيماكوفسكي في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف": "لقد نجح رجالنا بالفعل في السيطرة على المرتفعات الرئيسية للمدينة".وأكد كيماكوفسكي أن هناك العديد من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في اتجاه أرتيوموفسك، منهم من يتحدث الفرنسية، والإنجليزية، والبولندية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-خاركوف-1073682912.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الأوكراني يستنجد بقادة مؤتمر ميونخ بسبب "صعوبة الوضع" في أرتيوموفسك
18:54 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 18:55 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
أفصح أحد قادة الجيش الأوكراني ماديار (اسم حركي)، اليوم السبت، عن أن الوضع في منطقة أرتيوموفسك (باخموت) صعب للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني، فكل دقيقة يتكبدون فيها خسائر.
وقال ماديار في مقطع فيديو نُشر على قناة وكالة الأنباء الاوكرانية على "تلغرام
": "نحن في الشرق، في أقصى نقطة على الجبهة - في مدينة باخموت، أناشد جميع المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن- نفهم أن العالم كله يدعم أوكرانيا، ولكن ليس هناك دقيقة نضيعها". وأضاف أن "كل دقيقة تزيد من خسائر القوات، الوضع على الجبهة معقد للغاية".
وبحسب القيادي في الجيش الأوكراني، فإن الجيش الروسي "يضغط من جميع الجهات" بعدد كبير من الآليات والأفراد.
وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، في 16 شباط/ فبراير، أن القوات الروسية سيطرت على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك.
وقال كيماكوفسكي في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف": "لقد نجح رجالنا بالفعل في السيطرة على المرتفعات الرئيسية للمدينة".
وأكد كيماكوفسكي
أن هناك العديد من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في اتجاه أرتيوموفسك، منهم من يتحدث الفرنسية، والإنجليزية، والبولندية.